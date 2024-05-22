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HIPP детская сухая молочная смесь "Combiotic" 1 начальная с рождения 350 г, №1 - Харьков (192003) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 60 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
560,88
Экономия: -69,38 грн
491,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
576,19
Экономия: -114,95 грн
461,24 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
567,75
Экономия: -106,48 грн
461,27 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
571,27
Экономия: -76,70 грн
494,57 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
507,65
Экономия: -19,85 грн
487,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
553,44
Экономия: -58,11 грн
495,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
564,74
Экономия: -75,48 грн
489,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
565,04
Экономия: -79,97 грн
485,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
551,62
Экономия: -56,98 грн
494,64 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
561,60
Экономия: -67,09 грн
494,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (1)
563,35
Экономия: -68,18 грн
495,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
579,72
Экономия: -84,63 грн
495,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
534,29
Экономия: -46,50 грн
487,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
527,86
Экономия: -31,49 грн
496,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (1)
561,89
Экономия: -65,52 грн
496,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
571,27
Экономия: -83,58 грн
487,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (1)
576,58
Экономия: -81,23 грн
495,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
533,08
Экономия: -45,39 грн
487,69 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
565,72
Экономия: -78,03 грн
487,69 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
576,96
Экономия: -80,59 грн
496,37 грн