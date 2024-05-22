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БЕБИВИТА ЧАЙ ИЗ ФЕНХЕЛЯ 30 г, №1 - Харьков (160341) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
95,83 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
97,60 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
97,22 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
95,88 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (8)
98,01 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (6)
95,86 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
Всего: упаковка (2)
96,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
96,81 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
96,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
Всего: упаковка (2)
97,83 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (1)
97,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (2)
97,68 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 41
Всего: упаковка (1)
99,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
Всего: упаковка (1)
96,46 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
96,75 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (2)
96,91 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 25-А
Всего: упаковка (1)
98,05 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
98,18 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
98,25 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (3)
96,27 грн