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БЕБИВИТА ЧАЙ ИЗ ФЕНХЕЛЯ 200 г, №1 - Запорожье (158133) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (1)
198,34 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 12
Всего: упаковка (1)
197,63 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Парамонова, 6
Всего: упаковка (2)
198,57 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
198,70 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Всего: упаковка (1)
198,41 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рубана, 26
Всего: упаковка (1)
198,56 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Садовая, 1-А
Всего: упаковка (1)
197,75 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Нечая Данила, 11
Всего: упаковка (2)
194,45 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 36 мин
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Космическая, 13-К
Всего: упаковка (1)
194,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
Всего: упаковка (1)
227,57
Экономия: -40,97 грн
186,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 25-А
Всего: упаковка (1)
210,65 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
197,86 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (2)
183,17 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Княгини Ольги, 2-Б
Всего: упаковка (1)
197,71 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
195,12 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Старый Шлях, 1
Всего: упаковка (1)
201,20
Экономия: -16,45 грн
184,75 грн