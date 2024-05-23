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БЕБИВИТА ЧАЙ ИЗ ФЕНХЕЛЯ 200 г, №1 - Одесса (158133) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
198,14 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
195,58 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
198,01 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Варненская, 11
Всего: упаковка (1)
197,79 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 15
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 93/1
Всего: упаковка (1)
219,80 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, ул. Строительная, 48-Г
Всего: упаковка (1)
195,41 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. 1-го Мая, 7/9-Н
Всего: упаковка (2)
199,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Раздельная, ул. Привокзальная, -
Всего: упаковка (1)
197,72 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Березовка, пер. Шевченко Тараса, 4
Всего: упаковка (1)
197,81 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 83-В
Всего: упаковка (1)
198,24 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Татарбунары, ул. Тура, 15
Всего: упаковка (2)
198,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, ул. Карпенко Генерала, 20/1
Всего: упаковка (1)
224,42
Экономия: -38,56 грн
185,86 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Соборная, 2-Е
Всего: упаковка (2)
198,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (1)
197,55 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Николаевская, 22
Всего: упаковка (1)
197,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Строителей, 12-В/1
Всего: упаковка (1)
210,68
Экономия: -25,60 грн
185,08 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (1)
199,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Захаровка, ул. Одесская, -
Всего: упаковка (2)
197,23 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 142/5
Всего: упаковка (1)
198,38 грн