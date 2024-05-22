Все аптеки Украины
Детское питаниеНапиткиЧаиЧаиБЕБИВИТА ЧАЙ ИЗ ФЕНХЕЛЯЦены в аптеках

БЕБИВИТА ЧАЙ ИЗ ФЕНХЕЛЯ 200 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (158133) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (1)
195,38 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
195,12 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (1)
174,26 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Княгини Ольги, 2-Б
Всего: упаковка (1)
197,71 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (2)
183,17 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
197,86 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
Всего: упаковка (1)
227,57
Экономия: -28,87 грн
198,70 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Нечая Данила, 11
Всего: упаковка (2)
194,45 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Мануйловский, 77-Б
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Космическая, 13-К
Всего: упаковка (1)
194,30 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Крушельницкой, 6-А
Всего: упаковка (1)
198,68 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 70
Всего: упаковка (1)
197,33 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Квитки Цисык, 9-А
Всего: упаковка (1)
198,66 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Старый Шлях, 1
Всего: упаковка (1)
201,20
Экономия: -16,45 грн
184,75 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Слобожанское, ул. Строителей, 16-А
Всего: упаковка (1)
198,63 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Подгородное, ул. Шоссейная, 35
Всего: упаковка (1)
198,08 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Свободы, 61
Всего: упаковка (3)
198,63 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 32
Всего: упаковка (1)
198,22 грн