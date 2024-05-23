Все аптеки Украины
Детское питаниеНапиткиЧаиЧаиБЕБИВИТА ЧАЙ ИЗ ФЕНХЕЛЯЦены в аптеках

БЕБИВИТА ЧАЙ ИЗ ФЕНХЕЛЯ пакетик 1.5 г, №20 - Запорожье (102536) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Экономная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 131
Всего: упаковка (1)
90,31 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (1)
108,64
Экономия: -10,98 грн
97,66 грн
Экономная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
Всего: упаковка (1)
90,31 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (1)
112,12
Экономия: -19,07 грн
93,05 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (1)
109,68
Экономия: -12,02 грн
97,66 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
111,30
Экономия: -8,18 грн
103,12 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
Всего: упаковка (1)
90,31 грн
В других городах:
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
Всего: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается через 36 мин
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (1)
90,31 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (1)
111,35
Экономия: -17,15 грн
94,20 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
108,73
Экономия: -11,07 грн
97,66 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
99,34 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Романовского, 75-А
Всего: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (1)
90,31 грн