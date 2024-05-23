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БЕБИВИТА ЧАЙ ИЗ ФЕНХЕЛЯ пакетик 1.5 г, №20 - Одесса (102536) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
Всего: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
99,34 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 15
Всего: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Всего: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Десантный, 1
Всего: упаковка (1)
99,34 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 23/5
Всего: упаковка (2)
90,31 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (1)
90,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
Всего: упаковка (1)
110,11
Экономия: -9,30 грн
100,81 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 1/1
Всего: упаковка (4)
99,34 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Вознесенск, ул. Центральная, 9
Всего: упаковка (1)
90,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Вознесенск, ул. Киевская, 9/2
Всего: упаковка (1)
108,96
Экономия: -13,92 грн
95,04 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, ул. Мира, 9/2
Всего: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (1)
94,83 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Одесская, 78-Е
Всего: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Шевченко Тараса, 20/1
Всего: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Корабельная, 17-А
Всего: упаковка (1)
90,31 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Болград, ул. Болгарских Ополченцев, 36-В
Всего: упаковка (2)
90,31 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, просп. Независимости, 56
Всего: упаковка (1)
93,02 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, ул. Болградская, 80
Всего: упаковка (1)
90,31 грн