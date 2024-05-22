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БЕБИВИТА ЧАЙ ИЗ ФЕНХЕЛЯ пакетик 1.5 г, №20 - Львов (102536) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
111,79
Экономия: -18,43 грн
93,36 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Всего: упаковка (1)
90,31 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Миколайчука Ивана, 6
Всего: упаковка (1)
101,64
Экономия: -0,24 грн
101,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
90,31 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тлумач, ул. Макуха, 14
Всего: упаковка (2)
101,53 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
109,25
Экономия: -8,44 грн
100,81 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, пл. Кирилла и Мефодия, 16
Всего: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 06 мин
Ужгород, ул. Капушанская, 21
Всего: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, просп. Свободы, 3
Всего: упаковка (1)
90,31 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Королево, ул. Злагоды, 2
Всего: упаковка (2)
93,70 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Берегово, пл. Кошута, 3
Всего: упаковка (2)
90,31 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 06 мин
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3
Всего: упаковка (1)
90,31 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, просп. Независимости, 113
Всего: упаковка (1)
93,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 25-А
Всего: упаковка (2)
110,17
Экономия: -7,89 грн
102,28 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 24
Всего: упаковка (1)
84,42 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Винница, ул. Киевская, 112-А
Всего: упаковка (1)
109,18
Экономия: -9,32 грн
99,86 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Хлебная, 14
Всего: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростень, ул. Грушевского, 34-Г
Всего: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 06 мин
Белая Церковь, ул. Гончара Олеся, 6
Всего: упаковка (1)
90,31 грн