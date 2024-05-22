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Епігалін форте (Epigalin forte) (576481) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Епігалін форте (Epigalin forte)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
30 шт, 422 мг Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
422 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
12.3. Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів

Епігалін форте інструкція із застосування

Склад

1 капсула містить

активні інгредієнти: 3,3’-диіндолілметан — 200 мг (mg), екстракт зеленого чаю (Green tea) — 82 мг (mg) (що еквівалентно епігаллокатехін-3-галлату — 45 мг (mg)), Куркувін ультра плюс (Curcuwin Ultra+) (екстракт кореневища куркуми довгої (Curcuma longa L), полімер целюлози, ліпофільні носії, токофероли (похідні соняшника), лимонна кислота) — 125 мг (mg).

3,3’-диіндолілметан, екстракт зеленого чаю (Green tea), Куркувін ультра плюс (Curcuwin Ultra+) (екстракт кореневища куркуми довгої (Curcuma longa L), полімер целюлози, ліпофільні носії, токофероли (похідні соняшника), лимонна кислота), наповнювач: целюлоза мікрокристалічна, антиспікаючі агенти: магнію стеарат, двоокис кремнію аморфний; оболонка капсули: желатин, барвник: оксид заліза червоний (Е 172).

Без ГМО

Протипоказання

вагітність та період лактації, індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів, непрохідність (обструкція) жовчних шляхів, жовчно-кам’яна хвороба.

Форма випуску

капсули з масою вмісту 422 мг (mg) ± 7,5%.

Умови зберігання

зберігати в оригінальній упаковці за температури від 4 °С до 25 °С у сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей місці.