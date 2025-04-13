Комплексної дії (мультифункціональні)

Зубна паста Сплат профешинал (Toothpaste Splat professional)

Зубна паста серії "Splat professional" Досконалий догляд 80 мл №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 149,00 грн
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Характеристики
Виробник
STS Holding Group
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
80 мл
Косметичні засоби