Київ
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Ціни
Комплексної дії (мультифункціональні)
Зубна паста Сплат профешинал (Toothpaste Splat professional)
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від
149,00
грн
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Характеристики
Виробник
STS Holding Group
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
80 мл
Косметичні засоби
4.1.1.2.5. Комплексної дії (мультифункціональні)
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
149,00
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
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