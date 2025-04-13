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Відбілюючі
Зубна паста професійна (Professional toothpaste)
2 препарати
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ЗУБНА ПАСТА ПРОФЕСІЙНА DENTAVIT PRO CALCIUM
85 г захист і зміцнення емалі №1
Вітекс
Немає в наявності
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ЗУБНА ПАСТА ПРОФЕСІЙНА DENTAVIT PRO WHITE
85 г вибілювання + №1
Вітекс
Немає в наявності
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Не в наявності
Відсутній в аптеках України
Аналоги
Характеристики
Виробник
Вітекс
Умови продажу
Без рецепта
Вага
85 г
Косметичні засоби
4.1.1.2.1. Пасти против карієсу
4.1.1.2.4. Відбілюючі
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