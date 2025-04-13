Відбілюючі

Зубна паста професійна (Professional toothpaste)

2 препарати
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ЗУБНА ПАСТА ПРОФЕСІЙНА DENTAVIT PRO CALCIUM
ЗУБНА ПАСТА ПРОФЕСІЙНА DENTAVIT PRO CALCIUM
85 г захист і зміцнення емалі №1
Вітекс
Немає в наявності
ЗУБНА ПАСТА ПРОФЕСІЙНА DENTAVIT PRO WHITE
ЗУБНА ПАСТА ПРОФЕСІЙНА DENTAVIT PRO WHITE
85 г вибілювання + №1
Вітекс
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Вітекс
Умови продажу
Без рецепта
Вага
85 г
Косметичні засоби