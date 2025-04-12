Препарат не призначений для тривалого застосування.

З метою попередження порушення нормальної мікрофлори ротової порожнини не слід застосовувати препарат більше 5 діб.

Препарат містить лактозу, тому пацієнтам з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази Лаппа або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не слід застосовувати препарат. Пацієнтам, у яких встановлено непереносимість деяких цукрів, необхідно проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб.

При появі таких симптомів як сильний біль у горлі, головний біль, нудота, блювання, висока температура тіла або якщо протягом 5 діб лікування препаратом симптоми захворювання не зникають, необхідно звернутися до лікаря.

У випадку бактеріальної інфекції необхідно проконсультуватись у лікаря щодо доцільності застосування системної антибіотикотерапії.

Застосування високих доз піридоксину (більше 200 мг на добу) протягом тривалого часу (від кількох місяців до року) може спричинити погіршення функціонального стану печінки та нирок; сенсорну нейропатію, яка зазвичай зникає після припинення лікування. Тому пацієнтам, які мають порушення функцій печінки та нирок і яким призначено інші лікарські засоби, що містять піридоксину гідрохлорид, застосування лікарського засобу Лорасейв® не рекомендовано.

Враховуючи інформацію щодо можливого підвищення кислотності шлункового соку при застосуванні піридоксину у дозі, що перевищує 30 мг/добу, препарат слід з обережністю застосовувати пацієнтам з пептичною виразкою шлунка і дванадцятипалої кишки.