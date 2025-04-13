100% Фруктові пюре (1 інгредієнт), які не потребують зберігання в холодильнику

Пюре з чорносливу Ложка в ладошке (Canned fruit homogenized sterilized prune puree Lozhka v ladoshke)

КОНСЕРВИ ФРУКТОВІ ГОМОГЕНІЗОВАНІ СТЕРИЛІЗОВАНІ тм "ЛОЖКА В ЛАДОШКЕ" "ПЮРЕ З ЧОРНОСЛИВУ" 100 г з 4 місяців №1
Не в наявності Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
ПрофітЗерноМаркет
Умови продажу
Без рецепта
Вага
100 г
Дитяче харчування