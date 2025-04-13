Київ
Про товар
100% Фруктові пюре (1 інгредієнт), які не потребують зберігання в холодильнику
Пюре з чорносливу Ложка в ладошке (Canned fruit homogenized sterilized prune puree Lozhka v ladoshke)
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
ПрофітЗерноМаркет
Умови продажу
Без рецепта
Вага
100 г
Дитяче харчування
100% Фруктові пюре (1 інгредієнт), які не потребують зберігання в холодильнику
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
Аналоги
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