Київ
Про товар
100% Фруктові пюре (1 інгредієнт), які не потребують зберігання в холодильнику
Консерви фруктові гомогенізовані стерилізовані пюре груша Маленьке щастя (Canned fruit homogenized sterilized puree pear Malen'koye schast'ye)
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Белфуд Продакшн
Умови продажу
Без рецепта
Вага
90 г
Дитяче харчування
100% Фруктові пюре (1 інгредієнт), які не потребують зберігання в холодильнику
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
Аналоги
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