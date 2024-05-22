Гепаметіон® таблетки (Hepametion tablets) (356558) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
- Інструкція
- Діагнози
Гепаметіон ® таблетки інструкція із застосування
Склад
1 таблетка містить:
активну речовину: S-аденозил-L-метіонін 1,4 бутандисульфонат 380 mg (мг) [в перерахунку на адеметіонін катіон - 200 mg (мг)];
допоміжні речовини:
наповнювач: сорбіт (D-сорбіт);
розпушувачі: целюлоза мікрокристалічна, полівінілпіролідон (кросповідон);
стабілізатори: кремнію діоксид колоїдний безводний, магнію стеарат;
підсолоджувач: сахарин;
ароматизатор: «Грейпфрут».
Поживна (харчова) та енергетична цінність (калорійність) на 100 % (г) добавки: білки - 32,0 % (г); вуглеводи - 8,0 % (г); жири - 0 % (г); 670 kJ (кДж)/160 kcal (ккал).
Без ГМО.
Протипоказання
Індивідуальна підвищена чутливість до складових компонентів; біполярний психоз; вік до 18 років, вагітність та період лактації.
Не є лікарським засобом.
Форма випуску
Таблетки сублінгвальні №10 в блістері, по 2 блістери в пачці з картону. Маса нетто 1 таблетки: 1100 mg (мг) ± 5 %.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 градусів у недоступному для дітей місці.