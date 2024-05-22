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Гепаметіон® таблетки (Hepametion tablets) (356558) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гепаметіон<sup><sup>®</sup></sup> <i>таблетки</i> (Hepametion <i>tablets</i>)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
20 шт, 200 мг Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Таблетки сублінгвальні
Дозування
200 мг
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
8.2. Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура

Гепаметіон ® таблетки інструкція із застосування

Склад

1 таблетка містить:

активну речовину: S-аденозил-L-метіонін 1,4 бутандисульфонат 380 mg (мг) [в перерахунку на адеметіонін катіон - 200 mg (мг)];

допоміжні речовини:

наповнювач: сорбіт (D-сорбіт);

розпушувачі: целюлоза мікрокристалічна, полівінілпіролідон (кросповідон);

стабілізатори: кремнію діоксид колоїдний безводний, магнію стеарат;

підсолоджувач: сахарин;

ароматизатор: «Грейпфрут».

Поживна (харчова) та енергетична цінність (калорійність) на 100 % (г) добавки: білки - 32,0 % (г); вуглеводи - 8,0 % (г); жири - 0 % (г); 670 kJ (кДж)/160 kcal (ккал).

Без ГМО.

Протипоказання

Індивідуальна підвищена чутливість до складових компонентів; біполярний психоз; вік до 18 років, вагітність та період лактації.

Не є лікарським засобом.

Форма випуску

Таблетки сублінгвальні №10 в блістері, по 2 блістери в пачці з картону. Маса нетто 1 таблетки: 1100 mg (мг) ± 5 %.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 градусів у недоступному для дітей місці.