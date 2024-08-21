Фармакодинаміка.

Метокарбамол є міорелаксантом центральної дії із седативними властивостями. Він безпосередньо не розслаблює напружені скелетні м’язи у людини. Механізм дії не встановлений, але можливо він пов’язаний із загальним пригніченням центральної нервової системи (ЦНС). Його дія проявляється полегшенням болю, зменшенням спазму м’язів та підвищенням рухливості ураженого м’яза. Полегшення больових відчуттів зумовлене змінами у сприйнятті болю. На відміну від нервово-м’язових блокаторів, метокарбамол не впливає на нейронну провідність, нервово-м’язову передачу та збудливість м’язів.

Метокарбамол чинить тривалу блокуючу дію на полісинаптичні рефлекторні шляхи при дозах, які істотно не змінюють передачу через моносинаптичні рефлекторні дуги, і перериває патологічні імпульси з ділянок ураження м’язів. Він не чинить прямої дії на механізм скорочення поперечносмугастих м’язів, моторного синапса або нервового волокна.

Фармакокінетика.

У здорових добровольців плазматичний кліренс метокарбамолу коливається у діапазоні від 0,20 до 0,80 л/год/кг, середній період напіввиведення становить від 1 до 2 годин, а зв’язування з білками плазми крові знаходиться у діапазоні від 46 до 50%.

Метокарбамол метаболізується шляхом деалкілювання та гідроксилювання, також можлива кон’югація. Всі метаболіти метокарбамолу виводяться із сечею. Невелика кількість незміненого метокарбамолу також виділяється із сечею.

Особливі групи пацієнтів.

Люди літнього віку.

Середній період напіввиведення метокарбамолу у здорових добровольців літнього віку (середній вік 69 (± 4) років) був трохи тривалішим, ніж у здорових добровольців молодшого віку (середній вік 53,3 (± 8,8)) року), здорового населення (1,5 (± 0,4) години проти 1,1 (± 0,27) години відповідно). Частка зв’язаного метокарбамолу у літніх добровольців трохи менша, ніж у молодших добровольців (41–43% проти 46–50% відповідно).

Пацієнти із порушеннями функції нирок.

Кліренс метокарбамолу у 8 пацієнтів із порушеннями функції нирок при підтримуючому гемодіалізі був зменшений приблизно на 40% порівняно із 17 здоровими добровольцями, хоча середній період напіввиведення у цих двох групах був подібним (1,2 (± 0,6) проти 1,1 ( ± 0,3 години відповідно).

Пацієнти із порушеннями функції печінки.

У 8 пацієнтів із вторинним цирозом, викликаним зловживанням алкоголем, середній загальний кліренс метокарбамолу був зменшений приблизно на 70% порівняно з тим, що був отриманий у 8 здорових добровольців такого ж віку та з такою ж масою тіла.

Середній термін напіввиведення (± SD) у хворих на цироз та здорових добровольців становив 3,38 (± 1,62) години і 1,11 (± 0,27) години відповідно. Відсоток метокарбамолу, зв’язаного з білками плазми крові, зменшився приблизно до 40–45% порівняно з 46–50% у здорових добровольців.