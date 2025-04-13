Не слід перевищувати рекомендовані дози.

Якщо під час застосування лікарського засобу з'являється задишка, гарячка чи гнійна мокрота, слід проконсультуватися з лікарем.

З обережністю застосовувати лікарський засіб дітям, пацієнтам з високим ризиком порушення функції печінки, а також пацієнтам, що мають епілептичні напади в анамнезі.

Допоміжні речовини.

Лікарський засіб містить 1,8% етанолу.

Доза 5 мл містить максимально 0,11 г етанолу, що відповідає приблизно 1,2 мл вина і 2,8 мл пива.

Доза 10 мл містить максимально 0,22 г етанолу, що відповідає приблизно 2,3 мл вина і 5,6 мл пива.

При застосуванні разових доз більше 5 або 10 мл пацієнт отримує понад 100 мг етанолу. Шкідливий для пацієнтів, що страждають на алкоголізм.

Доза 5 мл містить приблизно 3,5 г цукру, що еквівалентно 0,29 хлібної одиниці, тому слід з обережністю застосовувати хворим на цукровий діабет.

Цей лікарський засіб містить цукрозу, тому його не слід приймати пацієнтам із дефіцитом глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, при рідкісній спадковій непереносимості фруктози, галактози при синдромі мальабсорбції глюкози-галактози або недостатності сахарази-ізомальтази.

Цей лікарський засіб містить 200 мг/дозу калію. Слід бути обережним при застосуванні пацієнтам зі зниженою функцією нирок або тим, хто дотримується дієти з контрольованим вмістом калію.

Цей лікарський засіб містить кислоту лимонну, тому з обережністю застосовувати хворим, які страждають на гіперацидний гастрит, виразкову хворобу шлунка з підвищеною кислотністю, рефлюкс-езофагіт.