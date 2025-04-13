Рітоссе подорожник (Ritosse plantain)
Рітоссе подорожник інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: plantaginis lanceolatae folii extractum fluidum;
100 г сиропу містять подорожника ланцетолистого листя екстракту рідкого (DER 1 : 1) [екстрагент — етанол 25% (об/об)] 8,00 г;
допоміжні речовини: цукроза, ароматизатор чорносмородиновий (концентрат), калію сорбат, кислота лимонна моногідрат, вода очищена.
Лікарська форма
Сироп.
Основні фізико-хімічні властивості: червона прозора рідина (при розведенні 1 : 1) з характерним запахом. Протягом терміну зберігання може утворюватися осад.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби.
Код АТХ R05C A.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Рітоссе Подорожник є традиційним лікарським засобом рослинного походження для використання відповідно до показань.
Основними діючими речовинами подорожника ланцетолистого є слизи, іридоїдні глікозиди (аукубін, катапол), фенолкарбонові кислоти (хлорогенова кислота) і їхі глікозиди (вербаскозид), сапоніни, флавоноїди, таніни. Завдяки цим речовинам подорожник ланцетолистий має протизапальні, секретолітичні та антибактеріальні властивості. Розріджує мокротиння, сприяє відхаркуванню.
Фармакокінетика.
Фармакокінетичні дослідження не проводилися.
Показання
Застосовувати у складі комплексної терапії сухого кашлю при інфекційно-запальних захворюваннях верхніх дихальних шляхів.
Протипоказання
Підвищена індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів лікарського засобу.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Досі не спостерігалося взаємодії сиропу подорожника з іншими лікарськими засобами або з їжею.
Не застосовувати одночасно з протикашльовими лікарськими засобами, оскільки це перешкоджає виділенню розрідженого мокротиння.
Особливості застосування
Не слід перевищувати рекомендовані дози.
Якщо під час застосування лікарського засобу з'являється задишка, гарячка чи гнійна мокрота, слід проконсультуватися з лікарем.
З обережністю застосовувати лікарський засіб дітям, пацієнтам з високим ризиком порушення функції печінки, а також пацієнтам, що мають епілептичні напади в анамнезі.
Допоміжні речовини.
Лікарський засіб містить 1,8% етанолу.
Доза 5 мл містить максимально 0,11 г етанолу, що відповідає приблизно 1,2 мл вина і 2,8 мл пива.
Доза 10 мл містить максимально 0,22 г етанолу, що відповідає приблизно 2,3 мл вина і 5,6 мл пива.
При застосуванні разових доз більше 5 або 10 мл пацієнт отримує понад 100 мг етанолу. Шкідливий для пацієнтів, що страждають на алкоголізм.
Доза 5 мл містить приблизно 3,5 г цукру, що еквівалентно 0,29 хлібної одиниці, тому слід з обережністю застосовувати хворим на цукровий діабет.
Цей лікарський засіб містить цукрозу, тому його не слід приймати пацієнтам із дефіцитом глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, при рідкісній спадковій непереносимості фруктози, галактози при синдромі мальабсорбції глюкози-галактози або недостатності сахарази-ізомальтази.
Цей лікарський засіб містить 200 мг/дозу калію. Слід бути обережним при застосуванні пацієнтам зі зниженою функцією нирок або тим, хто дотримується дієти з контрольованим вмістом калію.
Цей лікарський засіб містить кислоту лимонну, тому з обережністю застосовувати хворим, які страждають на гіперацидний гастрит, виразкову хворобу шлунка з підвищеною кислотністю, рефлюкс-езофагіт.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Через відсутність даних досліджень цей лікарський засіб не слід приймати у період вагітності або годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Дані щодо впливу лікарського засобу на здатність керувати автотранспортом чи працювати з іншими механізмами при застосуванні у рекомендованих дозах відсутні.
Лікарський засіб містить 1,8% етанолу. Дорослі з разовою дозою 10 мл отримують максимально 0,22 г етанолу, що відповідає приблизно 2,3 мл вина і 5,6 мл пива.
Після передозування лікарського засобу алкоголь може бути виявлений пристроями, що вимірюють вміст алкоголю у видихуваному повітрі.
Спосіб застосування та дози
Діти віком від 3 до 4 років:
- 5 мл сиропу, 3 рази на день.
Діти віком від 5 до 11 років:
- 10 мл сиропу, 3 рази на день.
Діти віком від 12 років, дорослі та пацієнти літнього віку (віком від 65 років):
- 10 мл сиропу, 3–4 рази на день.
Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально. Якщо симптоми зберігаються довше 7 днів, слід проконсультуватися з лікарем.
Пацієнтам не слід приймати їжу та пити одразу ж після прийому лікарського засобу, оскільки їжа та напої можуть прискорити виведення лікарського засобу зі слизової оболонки ротової порожнини та горла.
Перед застосуванням сироп слід добре збовтати.
У період лікуванням сиропом рекомендується пити велику кількість теплих напоїв.
Діти
Не рекомендується застосовувати дітям віком до 3 років.
Передозування
При наявності порушень функції печінки, алкоголізмі, епілепсії, пошкодженні головного мозку або психічних розладах у разі передозування можливі побічні ефекти через шкідливий впливу етанолу.
Лікування симптоматичне.
Побічні реакції
З боку шлунково-кишкового тракту: печія, діарея.
З боку шкіри та підшкірної клітковини: гіперемія, висипання, свербіж, екзема, набряк шкіри, кропив'янка.
З боку імунної системи: реакція гіперчутливості, в т. ч. ангіоневротичний набряк, анафілактичний шок.
У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування лікарського засобу та обов'язково звернутися до лікаря.
Термін придатності
3 роки.
Термін придатності після відкриття флакона — 3 місяці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 200 мл у флаконі; по 1 флакону з мірним стаканчиком в пачці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Вул. Кленка 1, 63–040 Нове М'ясто над Вартою, Польща.