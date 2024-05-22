Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексівВелнаталь (Velnatal) Велнаталь (Velnatal) (345969) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 30 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Exeltis Healthcare Форма випуску Капсули м'які желатинові Кількість штук в упаковці 30 шт. Дієтичні добавки 2.3. Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів