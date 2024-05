Лікарський засіб за напрямками лікування Взаємодія Зміна середнього геометричного значення (%) Рекомендації щодо одночасного застосування

АНТИРЕТРОВІРУСНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВІЛ

Інгібітори переносу молекулярного ланцюга інтегрази

Долутегравір долутегравір AUC ↓ 22% долутегравір C 24 год ↓38% долутегравір C max ↓ 11% дарунавір ↔* * Відповідно до порівняльних даних перехресних досліджень та історичних даних із фармакокінетики Дарунавір із низькою дозою ритонавіру та долутегравіру можна застосовувати без корекції доз.

Ралтегравір Деякі клінічні дослідження показали, що ралтегравір може призвести до незначного зниження концентрації дарунавіру в плазмі крові. Дотепер вплив ралтегравіру на концентрацію дарунавіру в плазмі крові не є клінічно значущим. Дарунавір із низькою дозою ритонавіру та ралтегравір можна застосовувати без корекції доз.

Нуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази (НІЗТ)

Диданозин 400 мг 1 раз на добу диданозин AUC ↓ 9% диданозин C min НВ диданозин C max ↓ 16% дарунавір AUC ↔ дарунавір C min ↔ дарунавір C max ↔ Дарунавір із низькою дозою ритонавіру та диданозин можна застосовувати без корекції доз. Диданозин слід застосовувати натще: приймати за 1 годину до або через 2 години після прийому дарунавіру з низькою дозою ритонавіру з їжею.

Тенофовір дизопроксил 245 мг 1 раз на добу тенофовір AUC ↑ 22% тенофовір C min ↑ 37% тенофовір C max ↑ 24% #дарунавір AUC ↑ 21% #дарунавір C min ↑ 24% #дарунавір C max ↑ 16% (↑ тенофовіру від ефекту MDR-1 транспорту в ниркових канальцях) При одночасному застосуванні дарунавіру з низькою дозою ритонавіру в комбінації з тенофовіром дизопроксилом рекомендується контроль функції нирок, особливо у пацієнтів зі системним або нирковим захворюванням або у пацієнтів, які приймають нефротоксичні засоби.

Емтрицитабін/тенофовіру алафенамід тенофовіру алафенамід ↔ тенофовір ↑ Рекомендована доза емтрицитабіну/тенофовіру алафенаміду становить 200/10 мг 1 раз на добу при застосуванні з дарунавіром і низькою дозою ритонавіру.

Абакавір Емтрицитабін Ламівудин Ставудин Зидовудин Не досліджувалася. Оскільки шляхи елімінації різні в інших НІЗТ — зидовудину, емтрицитабіну, ставудину, ламівудину, що переважно виводяться нирками, та абакавіру, який не метаболізується CYP450, не очікується взаємодії цих лікарських засобів та дарунавіру з низькою дозою ритонавіру. Дарунавір з низькою дозою ритонавіру можна застосовувати із цими НІЗТ без корекції доз.

Ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази (ННІЗТ)

Ефавіренц 600 мг 1 раз на добу ефавіренц AUC ↑ 21% ефавіренц C min ↑ 17% ефавіренц C max ↑ 15% #дарунавір AUC ↓ 13% #дарунавір C min ↓ 31% #дарунавір C max ↓ 15% (↑ ефавіренцу від пригнічення CYP3A) (↓ дарунавіру від індукції CYP3A) При застосуванні дарунавіру з низькою дозою ритонавіру в комбінації з ефавіренцом рекомендується контролювати токсичний вплив на центральну нервову систему, пов’язаний зі збільшенням концентрації ефавіренцу. Ефавіренц у комбінації з дарунавіром/ритонавіром у дозі 800/100 мг 1 раз на добу може спричинити недостатнє значення C min дарунавіру. Якщо ефавіренц необхідно застосовувати у комбінації з дарунавіром/ритонавіром, слід призначати дозування дарунавіру/ритонавіру по 600/100 мг 2 рази на добу (див. розділ «Особливості застосування»).

Етравірин 100 мг 2 рази на добу етравірин AUC ↓ 37% етравірин C min ↓ 49% етравірин C max ↓ 32% дарунавір AUC ↑ 15% дарунавір C min ↔ дарунавір C max ↔ Дарунавір з низькою дозою ритонавіру можна застосовувати одночасно з етравірином у дозі 200 мг 2 рази на добу без корекції дози.

Невірапін 200 мг 2 рази на добу невірапін AUC ↑ 27% невірапін C max ↑ 47% невірапін C max ↑ 18% #дарунавір: концентрація збігалася з попередніми даними (↑ невірапіну від пригнічення CYP3A) Дарунавір з низькою дозою ритонавіру можна застосовувати з невірапіном без корекції доз.

Рилпівірин 150 мг 1 раз на добу рилпівірин AUC ↑ 130% рилпівірин C min ↑ 178% рилпівірин C max ↑ 79% дарунавір AUC ↔ дарунавір C min ↓ 11% дарунавір C max ↔ Дарунавір із низькою дозою ритонавіру і рилпівірин можна застосовувати без корекції доз.

Інгібітори протеази (ІП) ВІЛ — без додаткового застосування низької дози ритонавіру†

Атазанавір 300 мг 1 раз на добу атазанавір AUC ↔ атазанавір C min ↑ 52% атазанавір C max ↓ 11% #дарунавір AUC ↔ #дарунавір C min ↔ #дарунавір C max ↔ Атазанавір: порівняння атазанавіру/ритонавіру 300/100 мг 1 раз на добу та атазанавіру 300 мг 1 раз на добу в комбінації з дарунавіром/ритонавіром 400/100 мг 2 рази на добу. Дарунавір: порівняння дарунавіру/ритонавіру 400/100 мг 2 рази на добу та дарунавіру/ритонавіру 400/100 мг 2 рази на добу в комбінації з атазанавіром 300 мг 1 раз на добу. Дарунавір з низькою дозою ритонавіру можна застосовувати з атазанавіром без корекції доз.

Індинавір 800 мг 2 рази на добу індинавір AUC ↑ 23% індинавір C min ↑ 125% індинавір C max ↔ #дарунавір AUC ↑ 24% #дарунавір C min ↑ 44% #дарунавір C max ↑ 11% Індинавір: порівняння індинавіру/ритонавіру 800/100 мг 2 рази на добу з індинавіром/дарунавіром/ритонавіром 800/400/100 мг 2 рази на добу. Дарунавір: порівняння дарунавіру/ритонавіру 400/100 мг 2 рази на добу з дарунавіром/ритонавіром 400/100 мг у комбінації з індинавіром 800 мг 2 рази на добу. При застосуванні у комбінації з дарунавіром з низькою дозою ритонавіру може бути необхідне зниження дози індинавіру з 800 мг 2 рази на добу до 600 мг 2 рази на добу у разі непереносимості.

Саквінавір 1000 мг 2 рази на добу #дарунавір AUC ↓ 26% #дарунавір C min ↓ 42% #дарунавір C max ↓ 17% саквінавір AUC ↓ 6% саквінавір C min ↓ 18% саквінавір C max ↓ 6% Саквінавір: порівняння саквінавіру/ритонавіру 1000/100 мг 2 рази на добу та саквінавіру/дарунавіру/ритонавіру 1000/400/100 мг 2 рази на добу. Дарунавір: порівняння дарунавіру/ритонавіру 400/100 мг 2 рази на добу та дарунавіру/ритонавіру 400/100 мг у комбінації зі саквінавіром 1000 мг 2 рази на добу. Не рекомендується застосовувати дарунавір із низькою дозою ритонавіру одночасно зі саквінавіром.

ІП ВІЛ — з одночасним застосуванням низької дози ритонавіру†

Лопінавір/ритонавір 400/100 мг 2 рази на добу. Лопінавір/ритонавір 533/133,3 мг 2 рази на добу лопінавір AUC ↑ 9% лопінавір C min ↑ 23% лопінавір C max ↓ 2% дарунавір AUC ↓ 38%‡ дарунавір C min ↓ 51%‡ дарунавір C max ↓ 21%‡ лопінавір AUC ↔ лопінавір C min ↑ 13% лопінавір C max ↑ 11% дарунавір AUC ↓ 41% дарунавір C min ↓ 55% дарунавір C max ↓ 21% ‡ дані базуються на нестандартизованій дозі Внаслідок зменшення експозиції (AUC) дарунавіру на 40% відповідні дози комбінації не встановлені. Тому одночасне застосування дарунавіру з низькою дозою ритонавіру та комбінації препаратів лопінавір/ритонавір протипоказано (див. розділ «Протипоказання»).

АНТАГОНІСТ CCR5

Маравірок 150 мг 2 рази на добу маравірок AUC ↑ 305% маравірок C min НВ маравірок C max ↑ 129% концентрація дарунавіру та ритонавіру співпадала з попередніми даними Доза маравіроку повинна становити 150 мг 2 рази на добу при одночасному застосуванні з дарунавіром із низькою дозою ритонавіру.

АНТАГОНІСТ α1-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ

Альфузозин На підставі теоретичних міркувань очікується, що дарунавір збільшуватиме концентрацію альфузозину в плазмі крові (пригнічення CYP3A). Одночасне застосування дарунавіру з низькою дозою ритонавіру та альфузозину протипоказане (див. розділ «Протипоказання»).

АНЕСТЕТИК

Альфентаніл Не досліджувалася. Метаболізм альфентанілу відбувається за допомогою ферментів CYP3A, тому може пригнічуватися дарунавіром із низькою дозою ритонавіру. Одночасне застосування з дарунавіром із низькою дозою ритонавіру може вимагати зниження дози альфентанілу та потребує контролю ризику розвитку подовженого або відтермінованого пригнічення дихання.

АНТИАНГІНАЛЬНІ/АНТИАРИТМІЧНІ ПРЕПАРАТИ

Дизопірамід Флекаїнід Лідокаїн (системний) Мексилетин Пропафенон Аміодарон Бепридил Дронедарон Івабрадин Хінідин Ранолазин Не досліджувалася. Очікується, що дарунавір з низькою дозою ритонавіру збільшуватиме концентрацію цих антиаритмічних препаратів у плазмі крові (пригнічення CYP3A та/або CYP2D6). Рекомендується з обережністю застосовувати дарунавір із низькою дозою ритонавіру з антиаритмічними препаратами та, по можливості, контролювати терапевтичні концентрації цих препаратів. Одночасне застосування дарунавіру з низькою дозою ритонавіру з аміодароном, бепридилом, дронедароном, івабрадином, хінідином або ранолазином протипоказане (див. розділ «Протипоказання»).

Дигоксин 0,4 мг одноразово дигоксин AUC ↑ 61% дигоксин C min НВ дигоксин C max ↑ 29% (↑ дигоксину від можливого пригнічення P-гп) Дигоксин має вузький терапевтичний діапазон, тому рекомендується призначати найменшу можливу дозу дигоксину на початку терапії у разі одночасного застосування з комбінацією дарунавір/ритонавір. Дозу дигоксину необхідно титрувати, щоб отримати бажаний терапевтичний ефект при оцінці загального клінічного стану пацієнта.

АНТИБІОТИКИ

Кларитроміцин 500 мг 2 рази на добу кларитроміцин AUC ↑ 57% кларитроміцин C min ↑ 174% кларитроміцин C max ↑ 26% #дарунавір AUC ↓ 13% #дарунавір C min ↑ 1% #дарунавір C max ↓ 17% Концентрація 14-OH-кларитроміцину не була виявлена при застосуванні у комбінації з дарунавіром/ритонавіром (↑ кларитроміцину через пригнічення CYP3A і можливе пригнічення P-гп). Рекомендується з обережністю застосовувати кларитроміцин одночасно з дарунавіром із низькою дозою ритонавіру. При застосуванні пацієнтам із порушеннями функції нирок див. інструкцію для медичного застосування кларитроміцину для визначення рекомендованої дози.

АНТИКОАГУЛЯНТИ/АНТИТРОМБОЦИТАРНІ

Апіксабан Ривароксабан Не досліджувалася. Одночасне застосування підсиленого дарунавіру з цими антикоагулянтами може підвищувати їх концентрацію (пригнічення CYP3A та/або P-гп). Застосування підсиленого дарунавіру з прямим пероральним антикоагулянтом (DOAC), який метаболізується CYP3A4 і переноситься P-гп, не рекомендується, оскільки це може призвести до підвищеного ризику кровотечі.

Дабігатрану етексилат Едоксабан дабігатрану етексилат (150 мг): дарунавір/ритонавір 800/100 мг разова доза: дабігатран AUC ↑ 72% дабігатран C max ↑ 64% дарунавір/ритонавір 800/100 мг 1 раз на добу: дабігатран AUC ↑ 18% дабігатран C max ↑ 22% дарунавір/кобіцистад 800 мг/150 мг разова доза: дабігатран AUC ↑ 164% дабігатран Cmax ↑ 164% дарунавір/кобіцистад 800 мг/150 мг 1 раз на добу: дабігатран AUC ↑ 88% дабігатран Cmax ↑ 99% Дарунавір/ритонавір: Слід розглянути можливість клінічного моніторингу та/або зниження дози DOAC при одночасному застосуванні із дарунавіром/ритонавіром, якщо DOAC переноситься P-гп, але не метаболізується CYP3A4, включаючи дабігатрану етексилат і едоксабан. Дарунавір/кобіцистат: Необхідні клінічний моніторинг і зниження дози, при одночасному застосуванні із дарунавіром/ кобіцистадом, якщо DOAC переноситься P-гп, але не метаболізується CYP3A4, включаючи дабігатрану етексилат і едоксабан.

Тикагрелор Виходячи з теоретичних міркувань, одночасне застосування підсиленого дарунавіру з тикагрелором може підвищувати концентрацію тикагрелору (пригнічення CYP3A та/або P-гп). Одночасне застосування підсиленого дарунавіру з тикагрелором протипоказане (див. розділ «Протипоказання»).

Клопідогрель Не досліджувалася. Очікується, що одночасне застосування клопідогрелю з підсиленим дарунавіром зменшить концентрацію активного метаболіту клопідогрелю в плазмі крові, що може знизити антиагрегантну дію клопідогрелю. Одночасне застосування клопідогрелю з підсиленим дарунавіром не рекомендується. Слід застосовувати інші антиагреганти, на які не впливає пригнічення або посилення CYP (наприклад, прасугрель).

Варфарин Не досліджувалася. Концентрація варфарину може змінюватися внаслідок одночасного застосування з дарунавіром з низькою дозою ритонавіру. Рекомендовано контролювати міжнародне нормалізоване відношення при застосуванні варфарину у комбінації з дарунавіром з низькою дозою ритонавіру.

ПРОТИСУДОМНІ ЗАСОБИ

Фенобарбітал Фенітоїн Не досліджувалася. Очікується, що фенобарбітал та фенітоїн зменшуватимуть концентрацію дарунавіру та його фармакокінетичного підсилювача у плазмі крові (індукція ферментів CYP450). Дарунавір з низькою дозою ритонавіру не слід застосовувати одночасно з цими препаратами.

Карбамазепін 200 мг 2 рази на добу карбамазепін AUC ↑ 45% карбамазепін C min ↑ 54% карбамазепін C max ↑ 43% дарунавір AUC ↔ дарунавір C min ↓ 15% дарунавір C max ↔ Не рекомендується змінювати дозу дарунавіру/ритонавіру. Якщо необхідно поєднувати застосування дарунавіру/ритонавіру з карбамазепіном, стан пацієнтів слід контролювати щодо можливих, пов’язаних із карбамазепіном, побічних реакцій. Для отримання адекватної відповіді необхідно контролювати концентрацію карбамазепіну та титрувати його дозу. За результатами досліджень, доза карбамазепіну може бути знижена на 25–50% при застосуванні дарунавіру/ритонавіру.

Клоназепам Не досліджувалася. Одночасне застосування підсиленого дарунавіру з клоназепамом може збільшити концентрацію клоназепаму (пригнічення CYP3A). Рекомендується клінічний моніторинг при одночасному застосуванні підсиленого дарунавіру з клоназепамом.

АНТИДЕПРЕСАНТИ

Пароксетин 20 мг 1 раз на добу Сертралін 50 мг 1 раз на добу Амітриптилін Дезипрамін Іміпрамін Нортриптилін Тразодон пароксетин AUC ↓ 39% пароксетин C min ↓ 37% пароксетин C max ↓ 36% #дарунавір AUC ↔ #дарунавір C min ↔ #дарунавір C max ↔ сертралін AUC ↓ 49% сертралін C min ↓ 49% сертралін C max ↓ 44% #дарунавір AUC ↔ #дарунавір C min ↓ 6% #дарунавір C max ↔ Супутнє застосування із дарунавіром/ритонавіром (низька доза) може підвищувати концентрацію цих антидепресантів у плазмі крові (пригнічення CYP2D6 та/або CYP3A). При одночасному застосуванні дарунавіру з низькою дозою ритонавіру з антидепресантами рекомендується титрування дози антидепресантів відповідно до клінічної оцінки відповіді на лікування антидепресантами. Слід контролювати відповідь на лікування антидепресантами у пацієнтів, які отримують стабільні дози антидепресантів та розпочинають лікування дарунавіром з низькою дозою ритонавіру. При одночасному застосуванні дарунавіру з низькою дозою ритонавіру та цих антидепресантів рекомендується клінічне спостереження за станом пацієнтів, може бути необхідною корекція дози антидепресантів.

ПРОТИБЛЮВАЛЬНІ ЗАСОБИ (АНТИЕМЕТИКИ)

Домперідон Не досліджувалася. Одночасне застосування домперідону з підсиленим дарунавіром протипоказане.

ПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ

Вориконазол Не досліджувалася. Ритонавір може зменшувати концентрацію вориконазолу в плазмі крові (індукція ферментів CYP450). Вориконазол не слід застосовувати з дарунавіром із низькою дозою ритонавіру, окрім випадків, коли оцінка співвідношення користь/ризик виправдовує застосування вориконазолу.

Флуконазол Ізавуконазол Ітраконазол Позаконазол Клотримазол Не досліджувалася. Дарунавір може підвищувати плазмову концентрацію протигрибкових засобів, а позаконазол, ізавуконазол, ітраконазол або флуконазол можуть підвищувати концентрацію дарунавіру (пригнічення CYP3A та/або Р-гп). Не досліджувалася. Одночасне системне застосування клотримазолу та підсиленого дарунавіру може підвищити концентрацію дарунавіру та/або клотримазолу в плазмі крові. Дарунавір AUC 24год ↑ 33% (на основі популяційної фармакокінетичної моделі). Рекомендується обережність та клінічне спостереження. При одночасному застосуванні добова доза ітраконазолу не повинна перевищувати 200 мг.

ЗАСОБИ ПРОТИ ПОДАГРИ

Колхіцин Не досліджувалася. Одночасне застосування колхіцину та дарунавіру з низькою дозою ритонавіру може збільшити експозицію колхіцину (пригнічення CYP3A та/або P-гп). Пацієнтам із нормальною функцією печінки або нирок рекомендується зменшити дозу колхіцину або зробити перерву у лікуванні колхіцином, якщо необхідне застосування дарунавіру з низькою дозою ритонавіру. Протипоказано застососувати дарунавір із колхіцином пацієнтам із порушеннями функції нирок або печінки (див. розділи «Протипоказання» та «Особливості застосування»).

ПРОТИМАЛЯРІЙНІ ЗАСОБИ

Артеметер/люмефантрин 80/480 мг, 6 доз через 0, 8, 24, 36, 48 та 60 годин артеметер AUC ↓ 16% артеметер C min ↔ артеметер C max ↓ 18% дигідроартемізин AUC ↓ 18% дигідроартемізин C min ↔ дигідроартемізин C max ↓ 18% люмефантрин AUC ↑ 175% люмефантрин C min ↑ 126% люмефантрин C max ↑ 65% дарунавір AUC ↔ дарунавір C min ↓ 13% дарунавір C max ↔ Застосування дарунавіру та артеметеру/люмефантрину можливе без корекції доз, однак у зв’язку зі збільшенням експозиції люмефантрину цю комбінацію препаратів слід застосовувати з обережністю.

АНТИМІКОБАКТЕРІАЛЬНІ ПРЕПАРАТИ

Рифампіцин Рифапентин Не досліджувалася. Рифампіцин та рифапентин є потужними індукторами CYP3А, вони можуть призвести до суттєвого зниження концентрації інших інгібіторів протеази та, як наслідок — до вірусологічної невдачі та розвитку резистентності (індукція ферментів CYP450). Під час спроб подолати зменшення експозиції підвищенням дози інших інгібіторів протеази з низькими дозами ритонавіру при застосуванні рифампіцину дуже часто спостерігалися реакції з боку печінки. Одночасне застосування дарунавіру з низькою дозою ритонавіру та рифапентину не рекомендується. Одночасне застосування рифампіцину з дарунавіром із низькою дозою ритонавіру протипоказане (див. розділ «Протипоказання»).

Рифабутин 150 мг через день рифабутин AUC** ↑ 55% рифабутин C min ** ↑ НВ рифабутин C max ** ↔ дарунавір AUC ↑ 53% дарунавір C min ↑ 68% дарунавір C max ↑ 39% ** сума активної фракції рифабутину (вихідна лікарська речовина + метаболіт 25-О-дезацетил) Дослідження взаємодії показали порівнянні системні експозиції рифабутину при застосуванні 300 мг рифабутину 1 раз на добу окремо та 150 мг 1 раз на 2 доби у комбінації з дарунавіром/ритонавіром (600/100 мг 2 рази на добу) із 10-разовим збільшенням добової експозиції активного метаболіту 25-О-дезацетилрифабутину. Крім того, AUC суми діючих речовин рифабутину (незмінна вихідна субстанція + метаболіт 25-О-дезацетил) збільшилась у 1,6 раза, тоді як С max залишалась порівнянною. Дані порівняння зі стандартною дозою 150 мг 1 раз на добу відсутні. (рифабутин є індуктором і субстратом ферментів цитохрому CYP3А). У дослідженнях взаємодії спостерігалося збільшення системної експозиції дарунавіру при одночасному застосуванні комбінації дарунавіру і 100 мг ритонавіру з рифабутином (150 мг 1 раз на 2 доби). Зниження дози рифабутину на 75% від звичайної дози 300 мг на добу (до 150 мг рифабутину 1 раз на 2 доби) та підвищений контроль пов’язаних із рифабутином побічних реакцій необхідний для пацієнтів, які застосовують комбінацію дарунавіру з ритонавіром. У разі виникнення проблем безпеки слід проводити подальше збільшення інтервалу дозування рифабутину та/або моніторинг рівня рифабутину. Слід враховувати офіційні керівництва щодо відповідного лікування туберкульозу у ВІЛ-інфікованих пацієнтів. На підставі даних з безпеки дарунавіру/ритонавіру, збільшення експозиції дарунавіру при наявності рифабутину не потребує коригування дози дарунавіру/ритонавіру. На підставі даних фармакокінетичного моделювання зменшувати дозу на 75% також слід пацієнтам, які отримують рифабутин у дозах, інших ніж 300 мг на добу.

ПРОТИПУХЛИННІ ЗАСОБИ

Дазатиніб Нілотиніб Вінбластин Вінкристин Еверолімус Іринотекан Не досліджувалася. Очікується, що дарунавір підвищуватиме концентрацію цих протипухлинних засобів у плазмі крові (пригнічення CYP3A). Концентрація цих лікарських засобів може підвищуватися при одночасному застосуванні з дарунавіром із низькою дозою ритонавіру, у результаті чого можливе збільшення частоти побічних реакцій, пов’язаних із прийомом цих препаратів. Слід з обережністю призначати ці протипухлинні засоби одночасно з дарунавіром з низькою дозою ритонавіру. Одночасне застосування еверолімусу або іринотекану із дарунавіром з низькою дозою ритонавіру не рекомендується.

АНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ/НЕЙРОЛЕПТИКИ

Кветіапін Не досліджувалася. Очікується, що підсилений дарунавір підвищуватиме концентрацію цих антипсихотичних засобів у плазмі крові (пригнічення CYP3A). Одночасне застосування дарунавіру з низькою дозою ритонавіру та кветіапіном протипоказане, оскільки може спричинити збільшення кветіапінозалежної токсичності. Підвищена концентрація кветіапіну може призвести до коми.

Перфеназин Рисперидон Тіоридазин Луразидон Пімозид Сертиндол Не досліджувалася. Очікується, що дарунавір підвищуватиме концентрацію цих антипсихотичних засобів у плазмі крові (пригнічення CYP3A, CYP2D6 та/або P-гп). Може з’явитися необхідність зниження дози цих препаратів при одночасному застосуванні з дарунавіром із низькою дозою ритонавіру. Одночасне застосування дарунавіру з низькою дозою ритонавіру та пімозиду або сертиндолу протипоказане (див. розділ «Протипоказання»).

БЕТА-БЛОКАТОРИ

Карведилол Метопролол Тимолол Не досліджувалася. Очікується, що дарунавір підвищуватиме концентрацію цих бета-блокаторів у плазмі крові (пригнічення CYP2D6) Рекомендоване клінічне спостереження при одночасному застосуванні дарунавіру з бета-блокаторами. Слід розглянути можливість зниження дози бета-блокатора.

БЛОКАТОРИ КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ

Амлодипін Дилтіазем Фелодипін Нікардипін Ніфедипін Верапаміл Не досліджувалася. Очікується, що дарунавір з низькою дозою ритонавіру може підвищувати концентрацію блокаторів кальцієвих каналів у плазмі крові (пригнічення CYP3A та/або CYP2D6). Рекомендоване клінічне спостереження за терапевтичними та побічними ефектами при одночасному застосуванні цих лікарських засобів разом із дарунавіром з низькою дозою ритонавіру.

КОРТИКОСТЕРОЇДИ

Кортикостероїди, що переважно метаболізуються за допомогою CYP3A (включаючи бетаметазон, будесонід, флутиказон, мометазон, преднізон, тріамцинолон) Флутиказон: у клінічних дослідженнях при одночасному застосуванні 100 мг ритонавіру у капсулах 2 рази на добу та 50 мкг інтраназального флутиказону пропіонату (4 рази на добу) протягом 7 днів здоровими добровольцями, концентрація флутиказону пропіонату в плазмі крові значно збільшувалася, тоді як внутрішній рівень кортизолу знижувався приблизно до 86% (90% ДІ 82–89%). Більший ефект може очікуватися при інгаляційному шляху введення флукатизону. Вплив системного прийому кортикостероїдів, включаючи синдром Кушинга та супресію надниркових залоз, зафіксовано у пацієнтів, які отримували ритонавір та інгаляційний або інтраназальний флутиказон. Вплив високої системної експозиції флутиказону на рівень ритонавіру в плазмі крові невідомий. Інші кортикостероїди: взаємодія не досліджувалася. Концентрація цих лікарських засобів у плазмі крові може збільшуватися при одночасному прийомі з дарунавіром із низькою дозою ритонавіру, що призводить до зменшення концентрації кортизолу в сироватці крові. Одночасне застосування дарунавіру з низькою дозою ритонавіру та кортикостероїдів (будь-якого шляху введення), які метаболізуються за допомогою CYP3A, може збільшити ризик розвитку системних кортикостероїдних ефектів, включаючи синдром Кушинга та супресію надниркових залоз. Одночасне застосування разом із кортикостероїдами, які метаболізуються за допомогою CYP3A, не рекомендується, за винятком випадків потенційної переваги лікування над ризиком, коли стан пацієнтів потрібно контролювати щодо появи системних кортикостероїдних ефектів. Слід розглянути можливість застосування альтернативних кортикостероїдів, менш залежних від метаболізму CYP3A, наприклад беклометазону, особливо для тривалого застосування.

Дексаметазон (для системного застосування) Не досліджувалася. Дексаметазон може зменшувати концентрацію дарунавіру у плазмі крові (індукція CYP3A). Слід з обережністю застосовувати системний дексаметазон для системного застосування із підсиленим дарунавіром.

АНТАГОНІСТИ ЕНДОТЕЛІНОВИХ РЕЦЕПТОРІВ

Бозентан Не досліджувалася. Одночасне системне застосування бозентану та дарунавіру з низькою дозою ритонавіру може призвести до підвищення концентрації бозентану в плазмі крові. При одночасному застосуванні з дарунавіром з низькою дозою ритонавіру слід спостерігати за переносимістю бозентану пацієнтом.

ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ (ВІРУС ГЕПАТИТУ С (ВГС))

Інгібітори NS3–4A

Елбасвір/газопревір Дарунавір з низькою дозою ритонавіру може підвищувати експозицію газопревіру (пригнічення CYP3A та OATP1B). Одночасне застосування дарунавіру з низькою дозою ритонавіру та елбасвіру/газопревіру протипоказане (див. розділ «Протипоказання»).

Глекапревір/пібрентасвір З теоретичних міркувань підсилений дарунавір може збільшити вплив глекапревіру та пібрентасвіру (пригнічення P-гп, BCRP та/або OATP1B1/3). Не рекомендується застосовувати підсилений дарунавір одночасно з глекапревіром/пібрентасвіром.

РОСЛИННІ ПРЕПАРАТИ

Екстракт звіробою (Hypericum perforatum) Не досліджувалася. Очікується, що екстракт звіробою зменшуватиме концентрацію дарунавіру та ритонавіру у плазмі крові (індукція CYP450). Дарунавір з низькою дозою ритонавіру не слід застосовувати одночасно з лікарськими засобами, що містять екстракт звіробою (див. розділ «Протипоказання»). Якщо пацієнт вже приймає екстракт звіробою, його застосування треба припинити і по можливості перевірити рівень вірусів. Експозиція дарунавіру (а також експозиція ритонавіру) може підвищитися після припинення застосування екстракту звіробою. Ефект індукції може тривати щонайменше 2 тижні після припинення лікування екстрактом звіробою.

ІНГІБІТОРИ HMG COA-РЕДУКТАЗИ

Ловастатин Симвастатин Не досліджувалася. Очікується, що ловастатин та симвастатин можуть мати помітно більшу концентрацію у плазмі крові при одночасному застосуванні з дарунавіром із низькою дозою ритонавіру (пригнічення CYP3A). Підвищена концентрація ловастатину та симвастатину може спричинити міопатію, у т. ч. рабдоміоліз. Тому одночасне застосування дарунавіру з низькою дозою ритонавіру та ловастатином та симвастатином протипоказане (див. розділ «Протипоказання»).

Аторвастатин 10 мг 1 раз на добу аторвастатин AUC ↑ у 3–4 рази аторвастатин C min ↑ ≈ 5,5–10 разів аторвастатин C max ↑ ≈ 2 рази #дарунавір/ритонавір Якщо рекомендовано застосування аторвастатину та дарунавіру з низькою дозою ритонавіру, початкова доза аторвастатину повинна становити 10 мг 1 раз на добу. Поступове збільшення дози аторвастатину здійснювати відповідно до клінічної відповіді.

Правастатин 40 мг, разова доза правастатин AUC ↑ 81%¶ правастатин C min НВ правастатин C max ↑ 63% ¶у обмеженій підгрупі пацієнтів спостерігалося збільшення у 5 разів Якщо необхідно застосування правастатину та дарунавіру з низькою дозою ритонавіру, рекомендується застосовувати найменшу можливу початкову дозу правастатину та титрувати її до досягнення бажаного клінічного ефекту, одночасно враховуючи безпеку застосування.

Розувастатин 10 мг 1 раз на добу розувастатин AUC ↑ 48%║ розувастатин C max ↑ 144%║ ║ згідно з опублікованими даними щодо дарунавіру/ритонавіру Якщо необхідно застосування розувастатину та дарунавіру з низькою дозою ритонавіру, рекомендується застосовувати найменшу можливу початкову дозу розувастатину та титрувати її до досягнення бажаного клінічного ефекту, одночасно враховуючи безпеку застосування.

ІНШІ ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ

Ломітапід Не досліджувалася. Теоретично підсилений дарунавір може збільшити вплив ломітапіду при одночасному застосуванні (пригнічення CYP3A). Одночасне застосування протипоказане (див. розділ «Протипоказання»).

АНТАГОНІСТИ Н 2 -РЕЦЕПТОРІВ

Ранітидин 150 мг 2 рази на добу #дарунавір AUC ↔ #дарунавір C min ↔ #дарунавір C max ↔ Дарунавір з низькою дозою ритонавіру може застосовуватись одночасно з антагоністами Н 2 -рецепторів без коригування дози.

ІМУНОСУПРЕСАНТИ

Циклоспорин Сиролімус Такролімус Еверолімус Не досліджувалася. Експозиція цих імуносупресантів буде збільшуватися при одночасному застосуванні з дарунавіром із низькою дозою ритонавіру (пригнічення CYP3A). Рекомендовано здійснювати спостереження за терапевтичними ефектами імуносупресантів при одночасному застосуванні препаратів. Одночасне застосування еверолімусу з дарунавіром з низькою дозою ритонавіру не рекомендується.

ІНГАЛЯЦІЙНІ БЕТА-АГОНІСТИ

Сальметерол Не досліджувалася. Одночасне застосування сальметеролу та дарунавіру із низькою дозою ритонавіру може призвести до підвищення концентрації сальметеролу в плазмі крові. Одночасне застосування сальметеролу та дарунавіру з низькою дозою ритонавіру не рекомендується. Ця комбінація може призвести до підвищеного ризику побічних реакцій з боку серцево-судинної системи, у т. ч. до подовження інтервалу QT, відчуття серцебиття, синусової тахікардії при застосуванні сальметеролу.

НАРКОТИЧНІ АНАЛЬГЕТИКИ/ЛІКУВАННЯ ОПІОЇДНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ

Метадон індивідуальна доза від 55 до 150 мг 1 раз на добу R(-) метадон AUC ↓ 16% R(-) метадон C min ↓ 15% R(-) метадон C max ↓ 24% Немає необхідності знижувати дозу метадону на початку терапії з одночасним застосуванням дарунавіру/ритонавіру. Однак збільшення дози метадону може бути необхідне при тривалому одночасному застосуванні через індукцію метаболізму ритонавіром. Тому рекомендовано клінічне спостереження, оскільки підтримуюча терапія може потребувати корекції доз для деяких пацієнтів.

Бупренорфін/налоксон 8 мг/2 мг — 16 мг/4 мг 1 раз на добу бупренорфін AUC ↓ 11% бупренорфін C min ↔ бупренорфін C max ↓ 8% норбупренорфін AUC ↑ 46% норбупренорфін C min ↑ 71% норбупренорфін C max ↑ 36% налоксон AUC ↔ налоксон C min НВ налоксон C max ↔ Клінічне значення збільшення фармакокінетичних параметрів норбупренорфіну не було встановлене. При одночасному застосуванні з дарунавіром/ритонавіром корекцію дози бупренорфіну можна не проводити, однак рекомендовано вести ретельне клінічне спостереження щодо симптомів опіоїдної інтоксикації.

Фентаніл Оксикодон Трамадол Теоретично підсилений дарунавір може збільшити концентрацію у плазмі крові цих анальгетиків (пригнічення CYP2D6 та/або CYP3A). Рекомендується клінічний моніторинг при одночасному застосуванні підсиленого дарунавіру з цими анальгетиками.

ЕСТРОГЕНВМІСНІ КОНТРАЦЕПТИВИ

Дроспіренон Етинілестрадіол (3 мг/0,02 мг 1 раз на добу) Етинілестрадіол Норетиндрон 35 мкг/1 мг 1 раз на добу Не досліджувалася з дарунавіром/ритонавіром. етинілестрадіол AUC ↓ 44% β етинілестрадіол C min ↓ 62% β етинілестрадіол C max ↓ 32% β норетиндрон AUC ↓ 14% β норетиндрон C min ↓ 30% β норетиндрон C max ↔ β β з дарунавіром/ритонавіром При одночасному застосуванні дарунавіру з препаратом, що містить дроспіренон, рекомендується клінічний моніторинг через ризик гіперкаліємії. Альтернативні або додаткові контрацептивні заходи рекомендовані, коли естрогенвмісні контрацептиви застосовують одночасно з дарунавіром із низькою дозою ритонавіру. Пацієнтки, які отримують естрогени як гормональну замісну терапію, повинні перебувати під клінічним спостереженням щодо ознак естрогенної недостатності.

АНТАГОНІСТИ ОПІОЇДНИХ РЕЦЕПТОРІВ

Налоксегол Не досліджувалася. Одночасне застосування налоксеголу з підсиленим дарунавіром протипоказане.

ІНГІБІТОРИ ФОСФОДІЕСТЕРАЗИ 5-ГО ТИПУ (ФДЕ-5)

Для лікування еректильної дисфункції Аванафіл Силденафіл Тадалафіл Варденафіл У дослідженні взаємодії# зіставна системна експозиція силденафілу спостерігалася як при разовому прийомі 100 мг силденафілу окремо, так і при одночасному застосуванні разової дози силденафілу 25 мг у комбінації з дарунавіром і низькою дозою ритонавіру. Одночасне застосування аванафілу з дарунавіром з низькою дозою ритонавіру протипоказане (див. розділ «Протипоказання»). Одночасне застосування інших інгібіторів ФДЕ-5 із дарунавіром з низькою дозою ритонавіру у лікуванні еректильної дисфункції слід проводити з обережністю. Якщо показане одночасне застосування дарунавіру з низькою дозою ритонавіру зі силденафілом, варденафілом або тадалафілом, рекомендована разова доза силденафілу не повинна перевищувати 25 мг на 48 годин, варденафілу — 2,5 мг на 72 години, тадалафілу — 10 мг на 72 години.

Для лікування легеневої артеріальної гіпертензії Силденафіл Тадалафіл Не досліджувалася. Одночасне застосування силденафілу або тадалафілу для лікування легеневої артеріальної гіпертензії з дарунавіром із низькою дозою ритонавіру може збільшувати концентрацію силденафілу або тадалафілу у плазмі крові (пригнічення CYP3A). Безпечна та ефективна доза силденафілу для лікування легеневої артеріальної гіпертензії з одночасним застосуванням дарунавіру з низькою дозою ритонавіру не встановлена. Існує підвищений ризик виникнення пов’язаних зі силденафілом побічних реакцій (у т. ч. розладів зору, артеріальної гіпотензії, тривалої ерекції та синкопе). Тому одночасне застосування дарунавіру з низькою дозою ритонавіру та силденафілу для лікування легеневої артеріальної гіпертензії протипоказане (див. розділ «Протипоказання»). Одночасне застосування тадалафілу для лікування легеневої артеріальної гіпертензії з дарунавіром із низькою дозою ритонавіру не рекомендується.

ІНГІБІТОРИ ПРОТОННОЇ ПОМПИ

Омепразол 20 мг 1 раз на добу #дарунавір AUC ↔ #дарунавір C min ↔ #дарунавір C max ↔ Дарунавір з низькою дозою ритонавіру може застосовуватись одночасно з інгібіторами протонної помпи без коригування дози.

СЕДАТИВНІ/СНОДІЙНІ ПРЕПАРАТИ

Буспірон Клоразепат Діазепам Естазолам Флуразепам Мідазолам (парентеральний) Золдипем Мідазолам (пероральний) Тріазолам Не досліджувалася. Заспокійливі/снодійні препарати значною мірою метаболізуються CYP3А. Одночасне застосування з дарунавіром/ритонавіром може значно підвищити концентрацію цих препаратів. Одночасне застосування парентерального мідазоламу з дарунавіром із низькою дозою ритонавіру може значно підвищити концентрацію цього бензодіазепіну. Дані щодо одночасного застосування парентерального мідазоламу з іншими інгібіторами протеази свідчать про можливе підвищення концентрації мідазоламу в плазмі крові у 3–4 рази. При одночасному застосуванні дарунавіру з цими заспокійливими/снодійними препаратами рекомендується клінічне спостереження за станом пацієнтів, може бути необхідною корекція дози заспокійливих/снодійних препаратів. Якщо парентеральний мідазолам застосовують разом із дарунавіром із низькою дозою ритонавіру, це повинно відбуватися у відділенні інтенсивної терапії або подібних до нього умовах для забезпечення ретельного клінічного спостереження та надання відповідної медичної допомоги у разі пригнічення дихання та/або подовженої седації. Слід оцінити можливість корекції дози мідазоламу, особливо якщо вводиться більше, ніж одноразова доза. Застосування дарунавіру з низькою дозою ритонавіру з тріазоламом або пероральним мідазоламом протипоказане (див. розділ «Протипоказання»).

ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕРЕДЧАСНОЇ ЕЯКУЛЯЦІЇ

Дапоксетин Не досліджувалася. Одночасне застосування дапоксетину з підсиленим дарунавіром протипоказане.

УРОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ