100% Фруктові пюре (2 інгредієнта), які не потребують зберігання в холодильнику

Консерви фруктові гомогенізовані стерилізовані пюре яблуко-абрикос Маленьке щастя (Canned fruit homogenized sterilized puree apple apricot Malen'koye schast'ye)

КОНСЕРВИ ФРУКТОВІ ГОМОГЕНІЗОВАНІ СТЕРИЛІЗОВАНІ тм "МАЛЕНЬКЕ ЩАСТЯ" "ПЮРЕ ГРУША-ЯБЛУКО" 90 г №1
Не в наявності Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Белфуд Продакшн
Умови продажу
Без рецепта
Вага
90 г
Дитяче харчування