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Суміші базові сухі з борошном
Беллакт
3 препарати
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "БЕЛЛАКТ"
400 г з вівсяним борошном №1
Беллакт
Немає в наявності
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "БЕЛЛАКТ"
0-12 міс. плюс 400 г №1
Беллакт
Немає в наявності
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "БЕЛЛАКТ"
0-12 місяців 400 г №1
Беллакт
Немає в наявності
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Форма випуску
0-12 міс.
0-12 міс. ПЛЮС
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Беллакт
Умови продажу
Без рецепта
Вага
400 г
Дитяче харчування
Суміші базові сухі 0-12 мес
Суміші базові сухі з борошном
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