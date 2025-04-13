Суміші базові сухі з борошном

Беллакт

3 препарати
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "БЕЛЛАКТ"
СУМІШ СУХА МОЛОЧНА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "БЕЛЛАКТ"
400 г з вівсяним борошном №1
Беллакт
Немає в наявності
СУМІШ СУХА МОЛОЧНА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "БЕЛЛАКТ"
СУМІШ СУХА МОЛОЧНА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "БЕЛЛАКТ"
0-12 міс. плюс 400 г №1
Беллакт
Немає в наявності
СУМІШ СУХА МОЛОЧНА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "БЕЛЛАКТ"
СУМІШ СУХА МОЛОЧНА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "БЕЛЛАКТ"
0-12 місяців 400 г №1
Беллакт
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Беллакт
Умови продажу
Без рецепта
Вага
400 г
Дитяче харчування