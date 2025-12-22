Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів

Мульти-табс бебі (Multi-tabs baby)

МУЛЬТИ-ТАБС® БЕБІ САШЕ порошок саше 28 доз №14
Виробник
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
Дієтичні добавки
Форма випуску
Порошок
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
14 шт.

Мульти-табс бебі інструкція із застосування

Склад

фруктоза, патока, гліцерофосфат кальцію, гліцерофосфат магнію, оксид магнію, цитрат калію, фосфат кальцію, натуральний ароматизатор яблука, L-аскорбінова кислота, цитрат заліза, цитрат цинку, нікотинамід, Вітамін Е, D-пантотенат кальцію, рибофлавін, вітамін А, вітамін D3. карбонат марганцю, ціанокобаламін, цитрат міді, піридоксин гідрохлорид, тіамін гідрохлорид, вітамін К1, фолієва кислота, йодид калію, селенат натрію, D-біотин.

Харчова (поживна) цінність1 Доза — 3,4 г (1–3 роки)2 Дози — 6,8 г (4–6 років)
Вітаміни
Вітамін A (RE)160 мкг320 мкг
Біотин12 мкг24 мкг
Вітамін В10,35 мг0,7 мг
Вітамін В20,55 мг1,1 мг
Вітамін В60,35 мг0,7 мг
Вітамін В120,5 мкг1 мкг
Вітамін С22,5 мг45 мг
Вітамін D4 мкг8 мкг
Вітамін Е (α-ТЕ)1,8 мг3,6 мг
Вітамін К15 мкг30 мкг
Ніацин (NE)5,5 мг11 мг
Пантогенова кислота3 мг6 мг
Фолієва кислота65 мкг130 мкг
Мінерали
Залізо3,4 мг6,8 мг
Иод45 мкг90 мкг
Кальцій120 мг240 мг
Магній40 мг80 мг
Марганець0,5 мг1 мг
Мідь200 мкг400 мкг
Селен7,5 мкг15 мкг
Фосфор121 мг242 мг
Цинк3 мг6 мг
 Одна доза (1–3 роки)Дві дози (4–6 років)На 100г
Калорійність/Енергетична цінність9,44 ккал/40,16 кДж18,88 ккал/80,32 кДж277,62 ккал/1181.12кДж
Білки0 г0 г0 г
Вуглеводи2,23 г4,45 г65,50 г
Жири0 г0 г0,03 г

Рекомендації до споживання

за рекомендацією лікаря дієтичну добавку включати для корекції раціонів харчування дітей віком від 1 до 6 років як додаткове джерело вітамінів та мінералів, під час прийому їжі у кількості: дітям віком від 1 до 3 років 1 доза на добу, дітям віком від 4 до 6 років 2 дози на добу. Добову дозу не перевищувати.

Курс прийому

один місяць. Подальше застосування та необхідність повторних курсів визначає лікар індивідуально. За рекомендацією лікаря курс можна повторювати.

Спосіб вживання

розчиніть порошок у 75–100 мл фруктового соку, йогурту, молока або напіврідких харчових продуктах (суп. каша. фруктове пюре тощо, холодних чи теплих).

Застереження при застосуванні

підвищена чутливість до окремих компонентів продукту. Продукт містить залізо, яке у надмірній кількості може бути шкідливим для дітей — правильне дозування не призводить до його накопичення.

Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.

Без ГМО.

Не містить: глютену, барвників, підсолоджувачів, консервантів, штучних ароматизаторів.

Форма випуску

порошок білуватого кольору з червоними гранулами у саше.

Маса нетто

95,2 г, 14 саше (28 доз).

Умови зберігання

зберігати в оригінальній упаковці в сухому, недоступному для дітей місці, за температури не вище 25°С.

Виробник

"С.І.1.Т срл" Віа Лудовіцо Аріосто 50/60, Треззано Сул Навігліо. Мілан. 20090. Італія, тел. +39 02 484 3521 на замовлення “Пфайзер Корпорейшн Австрія ГмбХ" підрозділу “Консьюмер Хеалскеа", Австрія.

Імпортер

вказано на упаковці.

Зі скаргами та пропозиціями звертайтесь

ТОВ "ПФАЙЗЕР УКРАЇНА", вул. Амосова 12. м. Київ. 03680. Україна, тел. +380 44 291 60 50

Виробник несе повну юридичну та адміністративну відповідальність за відповідність продукції даним, наведеним у тексті етикетування.

