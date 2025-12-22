Мульти-табс бебі (Multi-tabs baby)
Мульти-табс бебі інструкція із застосування
Склад
фруктоза, патока, гліцерофосфат кальцію, гліцерофосфат магнію, оксид магнію, цитрат калію, фосфат кальцію, натуральний ароматизатор яблука, L-аскорбінова кислота, цитрат заліза, цитрат цинку, нікотинамід, Вітамін Е, D-пантотенат кальцію, рибофлавін, вітамін А, вітамін D3. карбонат марганцю, ціанокобаламін, цитрат міді, піридоксин гідрохлорид, тіамін гідрохлорид, вітамін К1, фолієва кислота, йодид калію, селенат натрію, D-біотин.
|Харчова (поживна) цінність
|1 Доза — 3,4 г (1–3 роки)
|2 Дози — 6,8 г (4–6 років)
|Вітаміни
|Вітамін A (RE)
|160 мкг
|320 мкг
|Біотин
|12 мкг
|24 мкг
|Вітамін В1
|0,35 мг
|0,7 мг
|Вітамін В2
|0,55 мг
|1,1 мг
|Вітамін В6
|0,35 мг
|0,7 мг
|Вітамін В12
|0,5 мкг
|1 мкг
|Вітамін С
|22,5 мг
|45 мг
|Вітамін D
|4 мкг
|8 мкг
|Вітамін Е (α-ТЕ)
|1,8 мг
|3,6 мг
|Вітамін К
|15 мкг
|30 мкг
|Ніацин (NE)
|5,5 мг
|11 мг
|Пантогенова кислота
|3 мг
|6 мг
|Фолієва кислота
|65 мкг
|130 мкг
|Мінерали
|Залізо
|3,4 мг
|6,8 мг
|Иод
|45 мкг
|90 мкг
|Кальцій
|120 мг
|240 мг
|Магній
|40 мг
|80 мг
|Марганець
|0,5 мг
|1 мг
|Мідь
|200 мкг
|400 мкг
|Селен
|7,5 мкг
|15 мкг
|Фосфор
|121 мг
|242 мг
|Цинк
|3 мг
|6 мг
|Одна доза (1–3 роки)
|Дві дози (4–6 років)
|На 100г
|Калорійність/Енергетична цінність
|9,44 ккал/40,16 кДж
|18,88 ккал/80,32 кДж
|277,62 ккал/1181.12кДж
|Білки
|0 г
|0 г
|0 г
|Вуглеводи
|2,23 г
|4,45 г
|65,50 г
|Жири
|0 г
|0 г
|0,03 г
Рекомендації до споживання
за рекомендацією лікаря дієтичну добавку включати для корекції раціонів харчування дітей віком від 1 до 6 років як додаткове джерело вітамінів та мінералів, під час прийому їжі у кількості: дітям віком від 1 до 3 років 1 доза на добу, дітям віком від 4 до 6 років 2 дози на добу. Добову дозу не перевищувати.
Курс прийому
один місяць. Подальше застосування та необхідність повторних курсів визначає лікар індивідуально. За рекомендацією лікаря курс можна повторювати.
Спосіб вживання
розчиніть порошок у 75–100 мл фруктового соку, йогурту, молока або напіврідких харчових продуктах (суп. каша. фруктове пюре тощо, холодних чи теплих).
Застереження при застосуванні
підвищена чутливість до окремих компонентів продукту. Продукт містить залізо, яке у надмірній кількості може бути шкідливим для дітей — правильне дозування не призводить до його накопичення.
Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
Без ГМО.
Не містить: глютену, барвників, підсолоджувачів, консервантів, штучних ароматизаторів.
Форма випуску
порошок білуватого кольору з червоними гранулами у саше.
Маса нетто
95,2 г, 14 саше (28 доз).
Умови зберігання
зберігати в оригінальній упаковці в сухому, недоступному для дітей місці, за температури не вище 25°С.
Виробник
"С.І.1.Т срл" Віа Лудовіцо Аріосто 50/60, Треззано Сул Навігліо. Мілан. 20090. Італія, тел. +39 02 484 3521 на замовлення “Пфайзер Корпорейшн Австрія ГмбХ" підрозділу “Консьюмер Хеалскеа", Австрія.
Імпортер
вказано на упаковці.
Зі скаргами та пропозиціями звертайтесь
ТОВ "ПФАЙЗЕР УКРАЇНА", вул. Амосова 12. м. Київ. 03680. Україна, тел. +380 44 291 60 50
Виробник несе повну юридичну та адміністративну відповідальність за відповідність продукції даним, наведеним у тексті етикетування.