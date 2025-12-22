за рекомендацією лікаря дієтичну добавку включати для корекції раціонів харчування дітей віком від 1 до 6 років як додаткове джерело вітамінів та мінералів, під час прийому їжі у кількості: дітям віком від 1 до 3 років 1 доза на добу, дітям віком від 4 до 6 років 2 дози на добу. Добову дозу не перевищувати.