Київ
Про товар
Ціни
Контейнери/ємності і інші вироби для зберігання та транспортування
Контейнер для біологічного матеріалу
6 препаратів
Знайти все в аптеках
Сортування:
По популярності
Фільтр
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ
Стерильний 30 мл з кришкою та ложкою-шпателем №1
Літопласт-Мед
від
6,00
грн
в 4 аптеках
Знайти в аптеках
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ
Стерильний 125 мл з кришкою №1
від
7,00
грн
в 3 аптеках
Знайти в аптеках
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ
З ложкою 30 мл стерильний, в індивідуальній упаковці №1
Сарепта
Немає в наявності
Знайти в аптеках
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ
Стерильний 120 мл в індивідуальній упаковці №1
Немає в наявності
Знайти в аптеках
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ
Зі шпателем 60 мл стерильний, в індивідуальній упаковці №1
Немає в наявності
Знайти в аптеках
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ
Стерильний 60 мл з кришкою №1
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
стерил.
Пакування
30 мл
60 мл
120 мл
125 мл
з ложкою 30 мл
зі шпателем 60 мл
Показати всі
Виробник
Литопласт-Мед
Сарепта
Ціни в
Київ
від
6,00
грн
Знайти все в аптеках
Характеристики
Виробник
Літопласт-Мед
Форма випуску
Стерильний
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
30 мл
Медичні вироби
Набори/ємності для біологічних матеріалів
контейнери
Контейнери/ємності і інші вироби для зберігання та транспортування
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню