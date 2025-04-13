Контейнери/ємності і інші вироби для зберігання та транспортування

Контейнер для біологічного матеріалу

6 препаратівЗнайти все в аптеках
Сортування: По популярності
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ
Стерильний 30 мл з кришкою та ложкою-шпателем №1
Літопласт-Мед
від 6,00 грн
в 4 аптеках
Знайти в аптеках
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ
Стерильний 125 мл з кришкою №1
від 7,00 грн
в 3 аптеках
Знайти в аптеках
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ
З ложкою 30 мл стерильний, в індивідуальній упаковці №1
Сарепта
Немає в наявності
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ
Стерильний 120 мл в індивідуальній упаковці №1
Немає в наявності
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ
Зі шпателем 60 мл стерильний, в індивідуальній упаковці №1
Немає в наявності
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ
Стерильний 60 мл з кришкою №1
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 6,00 грн
Знайти все в аптеках
Характеристики
Виробник
Літопласт-Мед
Форма випуску
Стерильний
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
30 мл
Медичні вироби