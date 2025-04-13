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Зубні нитки
Зубна нитка Денторол
4 препарати
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НИТКА ЗУБНА "ДЕНТОРОЛ"
65 м з триклозаном №1
Ландрос
Немає в наявності
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НИТКА ЗУБНА "ДЕНТОРОЛ"
65 м №1
Ландрос
Немає в наявності
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НИТКА ЗУБНА "ДЕНТОРОЛ"
30 м полуниця №1
Ландрос
Немає в наявності
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НИТКА ЗУБНА "ДЕНТОРОЛ"
№3 30 м лимон №1
Ландрос
Немає в наявності
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Форма випуску
№3
Пакування
30 м
65 м
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
Аналоги
Характеристики
Виробник
Ландрос
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Косметичні засоби
4.1.3. Зубні нитки
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