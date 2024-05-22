Все аптеки Украины
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)Бальзам д/волосся яєчний жовток (Balsam Yolk)

Бальзам д/волосся яєчний жовток (Balsam Yolk) (305999) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
Бальзам д/волосся яєчний жовток (Balsam Yolk)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Об'єм
450 мл
Косметичні засоби
3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)