Фармакодинаміка.

Альфа Д 3 є високоефективним активним метаболітом вітаміну D 3 , що регулює обмін кальцію та фосфору. Альфакальцидол (1-альфа-гідрохолекальциферол) дуже швидко трансформується у кальцитріол (1,25-дигідрохолекальциферол, D-гормон) у печінці. Кальцитріол належить до головних метаболітів холекальциферолу (вітаміну D 3 ) у підтриманні гомеостазу кальцію та фосфору. Альфа Д 3 трансформується у 1,25-дигідрохолекальциферол (D-гормон) і таким чином підвищує його рівень у крові. Це спричиняє підвищення абсорбції кальцію та фосфору у кишечнику, збільшення їх реабсорбції у нирках, підсилення мінералізації кісток, зниження рівня паратиреоїдного гормону у крові. У пацієнтів з порушенням 1-альфа-гідроксилювання у нирках, яке виникає з віком, прийом Альфа Д 3 сприяє достатньому утворенню кальцитріолу, що нейтралізує дефіцит D-гормону. Альфа Д 3 відновлює позитивний кальцієвий баланс, внаслідок чого знижується інтенсивність резорбції кістки, що сприяє зменшенню частоти переломів. Збільшує мінеральну щільність кістки. При курсовому застосуванні лікарського засобу спостерігається послаблення кісткового та м’язового болю, пов’язаного з порушенням фосфорно-кальцієвого обміну, поліпшується координація рухів та підтримка рівноваги, збільшується сила м’язів, унаслідок чого знижується частота падінь.

Фармакокінетика.

Після прийому внутрішньо Альфа Д 3 швидко абсорбується в шлунково-кишковому тракті. Час досягнення максимальної концентрації препарату у плазмі крові становить від 8 до 18 годин. Початок дії ― через 6 годин, тривалість дії ― до 48 годин.