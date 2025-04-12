Теобон-дитіомікоцид (Theobon-dithiomycocid)
Теобон-дитіомікоцид інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: калію N-(1,1-діоксотіолан-3-іл)дитіокарбамат;
1 г мазі містить калію N-(1,1-діоксотіолан-3-іл)дитіокарбамату 50 мг;
допоміжна речовина: парафін білий м'який.
Лікарська форма
Мазь.
Основні фізико-хімічні властивості: мазь білого або світло-жовтого кольору зі слабким специфічним запахом.
Фармакотерапевтична група
Протигрибкові засоби для місцевого застосування.
Код АТХ D01А Е.
Фармакологічні властивості
Препарат чинить виражену фунгіцидну дію проти грибів Candida albicans, Candida tropicalis, Trychophyton rubrum, Microsporum canis і бактерицидну дію відносно грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів. Теобон-дитіомікоцид — малотоксичний препарат. Він не чинить канцерогенної, алергічної, мутагенної та тератогенної дії, не кумулюється в організмі. Препарат не чинить шкірно-резорбтивної та подразнюючої дії і не надходить до системи кровотоку.
Показання
Лікування і профілактика грибкових уражень шкіри.
Протипоказання
Індивідуальна підвищена чутливість до препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не вивчали.
Особливості застосування
Застосування у період вагітності або годування груддю. Досвіду застосування препарату у період вагітності або годування груддю немає.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не досліджували.
Спосіб застосування та дози
Мазь наносити тонким шаром на ушкоджену ділянку шкіри 1–2 рази на добу і ретельно втирати легкими рухами, захоплюючи невелику ділянку шкіри навколо осередку ураження. Ерозивні ділянки шкіри, що мокнуть, рекомендується перед застосуванням мазі підсушити марлевою серветкою. Ознаки поліпшення стану з'являються через 3–5 діб після початку лікування, курс лікування становить 12–14 діб.
Діти. Не застосовувати дітям через відсутність клінічного досвіду.
Передозування
Дані щодо передозування препарату не встановлені.
Побічні реакції
Можливі реакції гіперчутливості, в тому числі гіперемія, свербіж.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
Упаковка
По 15 г мазі у тубі, по 1 тубі у картонній пачці.
Категорія відпуску
Без рецепта.