Препарат чинить виражену фунгіцидну дію проти грибів Candida albicans, Candida tropicalis, Trychophyton rubrum, Microsporum canis і бактерицидну дію відносно грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів. Теобон-дитіомікоцид — малотоксичний препарат. Він не чинить канцерогенної, алергічної, мутагенної та тератогенної дії, не кумулюється в організмі. Препарат не чинить шкірно-резорбтивної та подразнюючої дії і не надходить до системи кровотоку.