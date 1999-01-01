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    • ATC-классификация

    C СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ

    , Stada
    , Stada
    средства, применяемые при варикозном расширении вен
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    АМ-АЛИТЕР
    АМ-АЛИТЕР (AM-ALITER), Микрохим
    комбинированные препараты ингибиторов апф
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    АМЛИПИН
    АМЛИПИН (AMLIPIN), World Medicine
    комбинированные препараты ингибиторов апф
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    Бендазол
    Бендазол (Bendazol), Лекхим
    периферические вазодилататоры
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    ВЕНОГЕПАНОЛ 1000
    ВЕНОГЕПАНОЛ 1000 (VENOHEPANOL 1000), ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
    средства, применяемые при варикозном расширении вен
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    ДИКОР ЛОНГ
    ДИКОР ЛОНГ (DICOR LONG), Микрохим
    вазодилататоры, применяемые в кардиологии
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    ИЗО-МИК 5 мг
    ИЗО-МИК® 5 мг (ISO-MIK 5 mg), Микрохим
    вазодилататоры, применяемые в кардиологии
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    ИЗО-МИК концентрат для р-ра для инфузий
    ИЗО-МИК® концентрат для р-ра для инфузий (ISO-MIK concentrate for solution for infusion), Микрохим
    вазодилататоры, применяемые в кардиологии
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    ИЗО-МИК спрей сублингвальный
    ИЗО-МИК® спрей сублингвальный (ISO-MIK sublingual spray), Микрохим
    вазодилататоры, применяемые в кардиологии
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    ИН-АЛИТЕР
    ИН-АЛИТЕР (IN-ALITER), Микрохим
    комбинированные препараты ингибиторов апф
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    КАРБАРУТИН
    КАРБАРУТИН (CARBARUTIN), World Medicine
    капилляростабилизирующие средства
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    КАРМЕТАДИН
    КАРМЕТАДИН (CARMETADIN), World Medicine
    прочие кардиологические препараты
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    КВЕРТИН
    КВЕРТИН (QUERTIN), ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
    капилляростабилизирующие средства
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    КО-ПРЕНЕЛИЯ
    КО-ПРЕНЕЛИЯ® (CO-PRENELIA), Корпорация Артериум
    комбинированные препараты ингибиторов апф
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    КОРВИТИН
    КОРВИТИН® (CORVITIN®), ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
    капилляростабилизирующие средства
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    КОРИНФАР / КОРИНФАР УНО 40
    КОРИНФАР® / КОРИНФАР® УНО 40 (CORINFAR® / CORINFAR® UNO 40), Тева Украина
    селективные антагонисты кальция с преимущественным действием на сосуды
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    КРАТАЛ
    КРАТАЛ (CRATAL), ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
    прочие кардиологические препараты
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    КРАТАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ
    КРАТАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ (CRATAL FOR CHILDREN), ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
    прочие кардиологические препараты
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    ПУМПАН
    ПУМПАН® (PUMPAN®), Perrigo Company
    прочие кардиологические препараты
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    РЕЛИФ
    РЕЛИФ® (RELIEF®), Bayer
    средства для лечения геморроя и анальных трещин для местного применения
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