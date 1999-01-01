C СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ
- C01 КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
- C02 ГИПОТЕНЗИВНЫЕ СРЕДСТВА
- C03 МОЧЕГОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
- C04 ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ ВАЗОДИЛАТАТОРЫ
- C05 АНГИОПРОТЕКТОРЫ
- C07 БЛОКАТОРЫ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ
- C08 АНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯ
- C09 СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВУЮ СИСТЕМУ
- C10 ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
комбинированные препараты ингибиторов апф
комбинированные препараты ингибиторов апф
периферические вазодилататоры
средства, применяемые при варикозном расширении вен
вазодилататоры, применяемые в кардиологии
вазодилататоры, применяемые в кардиологии
вазодилататоры, применяемые в кардиологии
вазодилататоры, применяемые в кардиологии
комбинированные препараты ингибиторов апф
капилляростабилизирующие средства
прочие кардиологические препараты
капилляростабилизирующие средства
комбинированные препараты ингибиторов апф
капилляростабилизирующие средства
селективные антагонисты кальция с преимущественным действием на сосуды
прочие кардиологические препараты
прочие кардиологические препараты
прочие кардиологические препараты
средства для лечения геморроя и анальных трещин для местного применения