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Активные вещества — “П”ПАЛЬМА САБАЛЬ МЕЛКОПИЛЬЧАТЫЙ (SABAL SERRULATE)* (SABAL SERRULATE*)

ПАЛЬМА САБАЛЬ МЕЛКОПИЛЬЧАТЫЙ (SABAL SERRULATE)* (SABAL SERRULATE*) Действующее вещество

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Найдено: 2 препарата
Простамол® Уно капсулы мягкие, 320 мг, блистер, № 30; Menarini Group
Простамол® Уно Капсулы мягкие, 320 мг, блистер, № 30 Menarini Group
В 1032 аптеках
от 411,25 грн
Цены в аптеках
Простамол® Уно капсулы мягкие, 320 мг, блистер, № 60; Menarini Group
Простамол® Уно Капсулы мягкие, 320 мг, блистер, № 60 Menarini Group
В 866 аптеках
от 834,24 грн
Цены в аптеках
Капсулы в упаковке по 30 штук, 1 капсула содержит 320 мг экстракта плодов низкорослой мелкопильчатой пальмы Сабаль

Содержит фитостеролы, ситостерин, жирные кислоты, эфирные масла и др. Обладает мочегонным, антисептическим действием, вызывающим уменьшаюшение гиперплазии предстательной железы, а также повышающим потенцию и либидо.
Экстракт плодов пальмы сабаль обладает андрогенными, противоотечными, противовоспалительными и вазопротекторными свойствами. Препарат является ингибитором 5-альфа-редуктазы и ароматазы – основных ферментов, способствующих превращению тестостерона в дигидротестостерон, учавствующих в развитии ДГПЖ; оказывает антиандрогенное действие; предупреждает связывание ДГТ с клеточными рецепторами в простате; подавляет ароматазу и снижает конверсию тестостерона и андростендиона в эстрогены; подавляет связывание эстрогенов с рецепторами клеток в простате, что сопровождается редукцией эстрогенного эффекта. Таким образом препарат останавливает индуцированный ДГТ рост клеток предстательной железы. Кроме того, биологически активные компоненты экстракта Сабаль фитостеролы – снимают отек и воспаление предстательной железы, постоянно сопутствующие гиперплазии. Сочетание патогенетического и неспецефического механизмов действия препарата позволяет быстро и надежно улучшить показатели уродинамики и состояния пациентов с ДГПЖ..

нарушения мочеиспускания при доброкачественной гиперплазии предстательной железы I и II стадии. В комплексном лечении воспаления мочевого пузыря, инфекциях мочевыводящих путей.

внутрь по 1 капсуле 1 раз в сут, не разжевывая, с небольшим количеством жидкости.

обострение пептической язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

в редких случаях — легкие расстройства желудочно-кишечного тракта.

не выявлены.

при комнатной температуре.