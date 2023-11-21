ПАЛБОЦИКЛИБ (PALBOCICLIBUM) Действующее вещество
Ибранс Капсулы, 125 мг, блистер, № 21 Pfizer H.C.P. Corporation
от 53872,21 грн
Ибранс Капсулы, 75 мг, блистер, № 21 Pfizer H.C.P. Corporation
от 55100,00 грн
Ибранс Капсулы, 100 мг, блистер, № 21 Pfizer H.C.P. Corporation
от 54970,00 грн
Ибранс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 21 Pfizer H.C.P. Corporation
от 61009,93 грн
Ибранс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг, блистер, № 21 Pfizer H.C.P. Corporation
от 61009,31 грн
Ибранс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер, № 21 Pfizer H.C.P. Corporation
Нет в наличии