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Активные вещества — “П”ПАЛБОЦИКЛИБ (PALBOCICLIBUM)

ПАЛБОЦИКЛИБ (PALBOCICLIBUM) Действующее вещество

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Найдено: 6 препаратов
Ибранс капсулы, 125 мг, блистер, № 21; Pfizer H.C.P. Corporation
Ибранс Капсулы, 125 мг, блистер, № 21 Pfizer H.C.P. Corporation
В 17 аптеках
от 53872,21 грн
Цены в аптеках
Ибранс капсулы, 75 мг, блистер, № 21; Pfizer H.C.P. Corporation
Ибранс Капсулы, 75 мг, блистер, № 21 Pfizer H.C.P. Corporation
В 3 аптеках
от 55100,00 грн
Цены в аптеках
Ибранс капсулы, 100 мг, блистер, № 21; Pfizer H.C.P. Corporation
Ибранс Капсулы, 100 мг, блистер, № 21 Pfizer H.C.P. Corporation
В 2 аптеках
от 54970,00 грн
Цены в аптеках
Ибранс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 21; Pfizer H.C.P. Corporation
Ибранс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 21 Pfizer H.C.P. Corporation
В 1 аптеке
от 61009,93 грн
Цены в аптеках
Ибранс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг, блистер, № 21; Pfizer H.C.P. Corporation
Ибранс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг, блистер, № 21 Pfizer H.C.P. Corporation
В 1 аптеке
от 61009,31 грн
Цены в аптеках
Ибранс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер, № 21; Pfizer H.C.P. Corporation
Ибранс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер, № 21 Pfizer H.C.P. Corporation
Нет в наличии