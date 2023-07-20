Активные вещества — “М”МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ-ЭПОЭТИН БЕТА* (METOXYPOLYETHYLENGLYCOLUM-EPOETINUM BETA*) МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ-ЭПОЭТИН БЕТА* (METOXYPOLYETHYLENGLYCOLUM-EPOETINUM BETA*) Действующее вещество Сортировка: По популярности По популярности Сначала дешевые Сначала дорогие А-Я Я-А Найдено: 2 препарата Плитка Список Мирцера® Раствор для инъекций, 50 мкг, шприц, 0.3 мл, № 1 Рош Украина В 108 аптеках от 2025,64 грн Цены в аптеках Мирцера® Раствор для инъекций, 75 мкг, шприц, 0.3 мл, № 1 Рош Украина В 37 аптеках от 3038,48 грн Цены в аптеках Препараты, содержащие МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ-ЭПОЭТИН БЕТА*