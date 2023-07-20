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Активные вещества — “М”МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ-ЭПОЭТИН БЕТА* (METOXYPOLYETHYLENGLYCOLUM-EPOETINUM BETA*)

МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ-ЭПОЭТИН БЕТА* (METOXYPOLYETHYLENGLYCOLUM-EPOETINUM BETA*) Действующее вещество

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Найдено: 2 препарата
Мирцера® раствор для инъекций, 50 мкг, шприц, 0.3 мл, № 1; Рош Украина
Мирцера® Раствор для инъекций, 50 мкг, шприц, 0.3 мл, № 1 Рош Украина
В 108 аптеках
от 2025,64 грн
Цены в аптеках
Мирцера® раствор для инъекций, 75 мкг, шприц, 0.3 мл, № 1; Рош Украина
Мирцера® Раствор для инъекций, 75 мкг, шприц, 0.3 мл, № 1 Рош Украина
В 37 аптеках
от 3038,48 грн
Цены в аптеках