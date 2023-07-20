ИНДАКАТЕРОЛ (INDACATEROLUM) Действующее вещество
индакатерол является селективным агонистом β2-адренорецепторов длительного действия (в течение 24 ч) при однократном приеме. Фармакологическое действие агонистов β2-адренорецепторов, включая индакатерол, связано со стимуляцией внутриклеточной аденилатциклазы, фермента, который катализирует превращение АТФ в циклический 3’,5’-АМФ (цАМФ). Повышение содержания цАМФ приводит к расслаблению гладкой мускулатуры бронхов. Индакатерол является практически полным агонистом β2-адренорецепторов; стимулирующее действие на β2-адренорецепторы в 24 раза сильнее, чем на β1-адренорецепторы, и в 20 раз сильнее, чем на β3-адренорецепторы. После ингаляции индакатерол действует местно в легких как бронходилататор. Индакатерол является частичным агонистом β2 -адренорецепторов человека с наномолярной активностью. В бронхах человека индакатерол продемонстрировал быстрое начало (в течение 5 минут после выполнения ингаляции) и длительное (в течение 24 часов) действие.
поддерживающая терапия нарушений бронхиальной проходимости у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких.
индакатерол принимают в дозе 150 или 300 мкг 1 раз в сутки. Максимальная суточная доза составляет 300 мкг. Индактерол принимают ингаляционным путем.
гиперчувствительность к индакатеролу.
инфекции и инвазии: очень часто — назофарингит, инфекции верхних дыхательных путей; часто — синусит; со стороны иммунной системы: нечасто — реакции гиперчувствительности; со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: часто — кашель, боль в горле, включая ощущение раздражения в глотке, ринорея; нечасто — парадоксальный бронхоспазм; со стороны кожи и подкожной клетчатки: часто — сыпь, зуд; со стороны костно-мышечной системы: часто — мышечный спазм, боль в костях; нечасто — миалгия; со стороны нервной системы: часто — головокружение; нечасто — парестезия; со стороны сердечно-сосудистой системы: часто — ИБС, ощущение учащенного сердцебиения; нечасто — фибрилляция предсердий, тахикардия; нарушения метаболизма: часто — сахарный диабет и гипергликемия, общие нарушения и реакции в месте введения препарата: часто — периферические отеки, боль в области грудной клетки.
бронхиальная астма. В связи с отсутствием данных по продолжительному применению индакатерола у пациентов с бронхиальной астмой препарат не следует применять у данной категории пациентов. Применение агонистов β2-адренорецепторов длительного действия для терапии бронхиальной астмы может сопровождаться увеличением риска развития серьезных побочных эффектов.
Парадоксальный бронхоспазм. Применение индакатерола может приводить к развитию парадоксального бронхоспазма, представляющего угрозу для жизни пациента. В случае возникновения парадоксального бронхоспазма лечение препаратом должно быть немедленно прекращено и назначена альтернативная терапия.
Влияние на ССС. У некоторых пациентов индакатерол может влиять на сердечно-сосудистую систему (в т.ч. увеличивать ЧСС, АД). В случае возникновения нежелательных явлений может потребоваться прекращение терапии препаратом. Кроме того, при применении агонистов β2-адренорецепторов могут отмечаться следующие электрокардиографические изменения: уплощение зубца Т, удлинение интервала Q-T и депрессия сегмента S-T (однако клиническая значимость этих изменений не установлена). При применении индакатерола в клинических исследованиях (в рекомендуемых терапевтических дозах) значимого удлинения интервала Q-T по сравнению с плацебо не отмечалось.
Гипокалиемия. У некоторых пациентов при применении индакатерола может отмечаться значительная гипокалиемия, приводящая к развитию нежелательных явлений со стороны ССС. Снижение концентрации калия в сыворотке крови обычно бывает преходящим и не требует коррекции. У пациентов с тяжелой ХОБЛ гипокалиемия может усиливаться гипоксией и сопутствующей терапией, что, в свою очередь, может повышать вероятность развития аритмий.
Гипергликемия. При ингаляции высоких доз индакатерола возможно повышение уровня глюкозы в плазме крови. При применении препарата у пациентов с сахарным диабетом следует регулярно контролировать концентрацию глюкозы в плазме крови.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.Индакатерол не влияет или незначительно влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.
β2-агонисты длительного действия. Индакатерол не следует одновременно применять с другими агонистами β2-адренорецепторов длительного действия или с комбинированными лекарственными средствами, в состав которых входят β2-агонисты длительного действия.
Препараты, удлиняющие интервал Q-T. На фоне терапии индакатеролом возможно удлинение интервала Q-T. Поскольку данное влияние индакатерола на длину интервала Q-T может потенцироваться другими ЛС, препарат следует с осторожностью назначать пациентам, получающим ингибиторы МАО, трициклические антидепрессанты или другие препараты, удлиняющие интервал Q-T. Удлинение интервала Q-T повышает риск развития желудочковой аритмии.
Симпатомиметики. Одновременное применение индакатерола с симпатомиметиками может повышать риск развития побочных эффектов индакатерола.
после однократного применения индакатерола у пациентов с ХОБЛ в дозе, в 10 раз превышающей максимальную терапевтическую, отмечалось умеренное повышение ЧСС, повышение АД и удлинение интервала Q-Tc.
Наиболее частыми симптомами передозировки являются тахикардия, тремор, сердцебиение, головная боль, тошнота, рвота, сонливость, желудочковая аритмия, метаболический ацидоз, гипокалиемия и гипергликемия.
Лечение: показана поддерживающая и симптоматическая терапия. В тяжелых случаях пациенты должны быть госпитализированы. В случае необходимости возможно применение кардиоселективных блокаторов β-адренорецепторов. Использовать кардиоселективные β-адреноблокаторы следует с осторожностью, только под строгим наблюдением врача, поскольку их применение может провоцировать бронхоспазм.