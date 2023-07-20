бронхиальная астма. В связи с отсутствием данных по продолжительному применению индакатерола у пациентов с бронхиальной астмой препарат не следует применять у данной категории пациентов. Применение агонистов β 2 -адренорецепторов длительного действия для терапии бронхиальной астмы может сопровождаться увеличением риска развития серьезных побочных эффектов.

Парадоксальный бронхоспазм. Применение индакатерола может приводить к развитию парадоксального бронхоспазма, представляющего угрозу для жизни пациента. В случае возникновения парадоксального бронхоспазма лечение препаратом должно быть немедленно прекращено и назначена альтернативная терапия.

Влияние на ССС. У некоторых пациентов индакатерол может влиять на сердечно-сосудистую систему (в т.ч. увеличивать ЧСС, АД). В случае возникновения нежелательных явлений может потребоваться прекращение терапии препаратом. Кроме того, при применении агонистов β 2 -адренорецепторов могут отмечаться следующие электрокардиографические изменения: уплощение зубца Т, удлинение интервала Q-T и депрессия сегмента S-T (однако клиническая значимость этих изменений не установлена). При применении индакатерола в клинических исследованиях (в рекомендуемых терапевтических дозах) значимого удлинения интервала Q-T по сравнению с плацебо не отмечалось.

Гипокалиемия. У некоторых пациентов при применении индакатерола может отмечаться значительная гипокалиемия, приводящая к развитию нежелательных явлений со стороны ССС. Снижение концентрации калия в сыворотке крови обычно бывает преходящим и не требует коррекции. У пациентов с тяжелой ХОБЛ гипокалиемия может усиливаться гипоксией и сопутствующей терапией, что, в свою очередь, может повышать вероятность развития аритмий.

Гипергликемия. При ингаляции высоких доз индакатерола возможно повышение уровня глюкозы в плазме крови. При применении препарата у пациентов с сахарным диабетом следует регулярно контролировать концентрацию глюкозы в плазме крови.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.Индакатерол не влияет или незначительно влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.